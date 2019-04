SELVAGGIA LUCARELLI/ Il “caso” Alba Parietti non è ancora chiuso (Domenica in)

Selvaggia Lucarelli come non l’abbiamo mai vista. Se le interviste a Domenica in avessero un nome, questo sarebbe quello assegnato allo spazio a tu per tu tra Mara Venier e la giudice di Ballando con le stelle. Così almeno la conoscono i più, ma Selvaggia è anche “giornalista del Fatto”, “scrittrice per Rizzoli” e “mamma di Leon”, cita la sua bio su Twitter. Nel salotto più “in” della domenica, Selvaggia racconterà le sue mille sfaccettature. Si inizia dall’infanzia a Civitavecchia per finire ai suoi primi grandi amori, uomini con cui ha fatto coppia fissa sul palcoscenico e nella vita. Si pensi ad Antonio Giuliani e Max Giusti, di cui è stata a lungo compagna. Poi è stata la volta di Laerte Pappalardo, figlio di Adriano, con cui ha avuto il suo unico figlio, e infine di Giuseppe Cruciani, la “Zanzara” di Radio 24. Attualmente è fidanzata con Lorenzo Biagiarelli, blogger e social chef.

Selvaggia Lucarelli: querelle e querele, a Ballando con le stelle

Il lavoro di giudice a Ballando con le stelle è costato a Selvaggia Lucarelli più di qualche critica. Dalle critiche agli insulti il passo è breve; dagli insulti alle querelle ancora di più. “Querelle”, poi, ha una certa assonanza con “querela”: si pensi al caso Alba Parietti, che nel 2017 si è beccata una denuncia in sede sia penale che civile. “Non mi è mai successo in tanti anni di ricevere o mandare querele”, ha dichiarato la soubrette a Vieni da me. “Ma purtroppo ci sono delle persone a cui non bisogna dare appiglio per certe cose. Mi dispiace che certe liti siano state portate in tribunale, liti che si potevano risolvere, come tutte le risse che si creano in questi tipi di programma, il giorno dopo con una stretta di mano. Ovviamente, se qualcuno mi querela, rispondo con altrettante querele, perché se uno pensa di essere stato offeso io penso di essere stato ancora più offeso”. Della serie: occhio per occhio… e il mondo diventa cieco.

Alba Parietti su Selvaggia Lucarelli: “Sono pentita”

A quanto pare, il caso Alba Parietti la terrà impegnata ancora per molto. Ma Selvaggia Lucarelli è una che non ci sta, a farsi mettere i piedi in testa. Perciò, se la sua rivale si pente, lei non dà segni di cedimento. Prosegue la Parietti: “Quando si tocca il mio lavoro, la mia identità personale, il mio essere persona e donna e professionista, per me è una grandissima offesa, anche se non si usano delle parolacce. Ha detto che si andrà davanti ai giudici e ricordo alla signora di cui non faccio il nome che saremo in due ad andarci. Non è una cosa di cui vado fiera perché si poteva risolvere tutto in maniera più semplice”. L’unico concorrente che sia mai riuscito a “zittirla”, all’interno del programma, è nientemeno che Antonio Razzi. Con lui non c’è rischio che la cosa degeneri: sarà che hanno entrambi origini abruzzesi…



