Vittorio Grigolo bacia Pio del duo Pio e Amedeo/ Video: “Lo aspettavo!” (Amici 18)

Anche in questa terza puntata del serale di Amici 18 non manca il momento dedicato a Pio e Amedeo. I due comici fanno il loro ingresso con un peluche che da parte di Amedeo per Ricky Martin. Un gesto che “ingelosisce” Vittorio Grigolo che prende il centro della scena. Tutto nasce da una battuta fatta da Pio sui capelli di Vittorio “Ma come ti sei fatto i capelli questa sera?” Grigolo stupisce tutti: “I capelli così li ho fatti per te!”, raggiunge allora Pio e gli stampa sulle labbra un lungo bacio. “E ora basta! Era tanto che aspettavo, o no Ricky!” Grigolo è scatenato e lascia senza parole anche i due comici. “Adesso faremo milioni in più di likes” ammette il direttore artistico della squadra Blu, mentre Pio risponde “Vittorio però mi hai lasciato un pezzo di prezzemolo tra i denti!” In studio è un delirio: il pubblico è davvero divertito dal simpatico siparietto.

VITTORIO GRIGOLO BACIA PIO: WEB IN DELIRIO!

Come il pubblico in studio, anche quello del web si scatena alla vista del bacio tra Pio e Vittorio Grigolo. Tantissimi i commenti del pubblico di Amici 18, eccone alcuni: “La moda di quest’anno ad #Amici18 è pomiciarsi #PioeAmedeo?!?!… Ahahahahahah”; “Grigolo impazzisce appena ha un minuto di visibilità fate qualcosa ridategli il litio”; “Questo è il trashhh di cui abbiamo bisogno #Amici18”; e ancora “Comunque Vittorio Grigolo è simpaticissimo! Ricky sarà pure bello, ma Vittorio vince tutto con questo bacio con Pio!!”

Questo è il trashhh di cui abbiamo bisogno #Amici18 pic.twitter.com/4vaFK0CSNo — Daily ChitChat (@ChitchatDaily) 13 aprile 2019





