Alberico Lemme/ L’ingresso del Dottor Lemme divide i fan (Grande Fratello 2019)

Alberico Lemme non è ancora entrato nella Casa del Grande Fratello 16 ed ha già fatto discutere. Gli spettatori che non lo hanno mai apprezzato nemmeno nei salotti di Barbara d’Urso si chiedono sui social quanto sia giusto far entrare un personaggio del suo stampo, noto soprattutto per non avere un occhio di riguardo per le donzelle. “Testa di donna” è una delle sue frasi preferite e molti l’hanno sempre interpretata come un voler sminuire la mentalità femminile. Non è d’accordo, almeno in apparenza, nemmeno Cristiano Malgioglio: nell’ultima diretta il paroliere ed il farmacista hanno avuto un breve e ironico battibecco sulla ciccia. Pronto a far dimagrire chiunque, se Lemme entrasse davvero nella Casa, sarebbe in grado di sicuro di creare scompiglio e di aumentare l’unità del gruppetto attuale. Sappiamo che a prescindere ogni nuovo ingresso, anche nelle fasi iniziali del reality, può produrre degli effetti devastanti sui concorrenti reclusi. E nel caso di Lemme questa ipotesi diventa una certezza.

Alberico Lemme, Grande Fratello 2019: “La modestia è la virtù dei deboli”

“La modestia è la virtù dei deboli”, sentenzia Alberico Lemme a poche ore di distanza dal suo probabile ingresso nel Grande Fratello 16. Non siamo ancora del tutto sicuri che il farmacista più contestato del piccolo schermo italiano diventerà effettivamente uno dei nuovi concorrenti. Per ora sembra di sì, ma non è escluso che la sua destinazione non sia invece il Bed & Breakfast, una delle novità di quest’anno e location distaccata rispetto alla Casa. “Cosa farò?” incuriosisce infatti sui social: questa frase ha sollevato non pochi dubbi in tutti i fan del reality, proprio perchè lascerebbe intendere che il ruolo di Lemme sarà in realtà un altro. “Mi mancherà non sentirla per telefono”, dice invece una delle donne che seguono la sua accademia alimentare. “Il genio giullare”, si definisce invece lui, entusiasta di questo nuovo ruolo nella scatola magica. Clicca qui per leggere il post di Alberico Lemme.

La presenza del Dottor Lemme al Grande Fratello divide i fan

Alberico Lemme divide ancora una volta ed a maggior ragione i fan del Grande Fratello 2019. Molti spettatori vorrebbero che non entrasse nella Casa, mentre chi lo adora già come guru dell’alimentazione spera di poterlo vedere presto in tv. Non sappiamo ancora quale sarà il suo ruolo, ma come sempre il farmacista si fa notare e colpisce nel punto debole di molti: la gola. In questa fase iniziale del reality, i concorrenti non si trovano ancora in ristrettezze alimentari. Lemme deciderà di dare loro delle dritte per assicurarsi che una volta finita l’esperienza, facciano ritorno a casa con una linea perfetta? Oppure il suo compito sarà di creare in modo indiretto delle alleanze o fratture fra i gruppetti che si sono già creati nel loft?

