Alex Belli/ L’ex di Mila Suarez, le liti e la rottura: “Voleva un figlio da me”

Alex Belli è finito nuovamente al centro della bufera mediatica a causa di alcune dichiarazioni rilasciate da Mila Suarez. In occasione del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 16, la gieffina, che proprio con l’ex attore di Centovetrine ha avuto una storia d’amore, non ha gradito il filmato che ha riassunto la sua storia con Belli e, in un momento di ira, si è scagliata contro il suo ex e la sua nuova compagna Delia Duran: “Mi ha tradito, mi ha mollato da sola, senza famiglia, senza nessuno: che coraggio hanno? Si devono vergognare per il male che mi hanno fatto”. Ma quali sono stati i battibecchi che hanno portato a un tale epilogo? Il tutto ha avuto inizio quando Alex Belli e Mila Suarez si sono lasciati. In quell’occasione, la Suarez ha fiutato la presenza di un’altra donna nella vita del suo ex, che da parte sua ha sempre negato. “Ha un’altra, dal primo giorno – ha confermato la modella nel salotto di Domenica Live – lui mi ha portato in albergo per stare con lei. Per me è stato veramente doloroso”.

“C’erano dei segnali che Alex Belli…”

“Quando ci siamo lasciati non c’era nessuno”, ha confermato Alex Belli riferendosi alla fine della sua storia con Mila Suarez. Solo successivamente è arrivato l’annuncio dell’inizio della sua relazione con Delia Duran, modella venezuelana dalle forme mozzafiato che ha recitato in alcune fiction di Canale 5. In seguito alla rottura, Belli ha dichiarato: “Io vivo l’amore a 360 gradi in maniera totalmente simbiotica. A 37 anni ho deciso di fare una cosa, non porto più all’esasperazione le storie”. L’attore ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha infatti spiegato a Domenica Live di aver messo fine alla sua storia perché “c’erano già dei segnali”, dal momento che “lei (Mila Suarez, ndr) non accettava il mio lavoro. Io – ha aggiunto poi l’attore – sono anche fotografo, non sopportava che lavorassi con le modelle”. In questa storia, anche una serie di accuse di violenza, categoricamente smentite a Domenica Live lo scorso ottobre proprio dall’attore: “Non ho mai toccato una donna, lei aveva i lividi perché ha subito un’operazione estetica”.

“Alla prima difficoltà, mi ha mollata!”

Nelle ultime ore, Mila Suarez ha scritto un nuovo capitolo sulla sua dolorosa storia d’amore con Alex Belli: nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello 16, ha rivelato che poco prima di lasciarla, l’ex attore di Centovetrine avrebbe cercato di avere un figlio da lei: “Non sa nemmeno lui cosa vuole – ha tuonato la gieffina tra le lacrime – Stavamo facendo un percorso per avere un figlio. Voleva sposarsi con me. […] Cosa ha fatto? Alla prima difficoltà, mi ha mollata!”. Nelle sue parole anche il ricordo degli ultimi periodi insieme, quando Belli, nel bel mezzo di una crisi di coppia, cominciava a manifestare una certa insofferenza: “Non potevo distrarmi – ha rivelato la showgirl marocchina – Appena lo facevo, lui scompariva”. A ogni addio seguiva però una richiesta di assoluzione: “Tornava a casa e piangeva per farsi perdonare”.



