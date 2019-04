AMBRA LOMBARDO/ A Kikò Nalli: “posso nominarti?”. E lui… (Grande Fratello 2019)

Ambra Lombardo è una delle concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. La professoressa di Lettere non è certo passata inosservata all’interno della casa e non solo, visto che i suoi occhi e la sua bellezza hanno conquistato davvero tutti. In queste ore però la concorrente ha confidato una piccola difficoltà a Kikò Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari. Mancano poche ore alla diretta della seconda puntata del GF 16 e l’insegnante ha raccontato di essere in grande difficoltà per quanto riguarda le nomination. “Ho una perplessità per lunedì, non so chi nominare, non ho un motivazione reale per fare il nome di nessuno” dice Ambra parlando con Kikò. Poi la concorrente si lascia andare ad una confessione – proposta che sorprende il parrucchiere romano.

Ambra Lombardo: “Kikò posso nominarti?”

Le nomination sono uno dei momenti più importanti ed attesi del Grande Fratello 16. Ambra Lombardo non nasconde di essere in grandi difficoltà circa il nome da fare durante la puntata di lunedì 15 aprile così in giardino chiede a Kikò Nalli di poter fare il suo nome. “Volevo chiederti se posso nominarti” esordisce Ambra rivolgendosi a Kikò Nalli: “se tu mi dai il tuo assenso, uso così la mia nomination in maniera tale da non nuocere né a te né ad un’altra persona, perché non so chi nominare”. L’hairstylist romano replica: “lo stronzo quindi devo essere io”, ma la Lombardo ci tiene subito a precisare: “no, tu sei la persona che non nominerei mai, sei il primo nella lista che non nominerai e ho la certezza che non ti nominerebbe nessuno”. La ragazza allora prosegue dicendo e facendo i nomi di altri coinquilini della casa: “Gennaro non ti non nominerebbe mai come Valentina ed io”. Kikò però si domanda incuriosito: “e nomini me?”.

Una docente al Grande Fratello 16

La proposta di Ambra Lombardo viene accolta con serenità da Kikò Nalli, che consigli alla docente del Grande Fratello: ” quando tu prendi una decisione che sia quella, non c’è da ragionare né oggi né lunedì”. Allora Ambra gli chiede: “tu hai un nome da nominare, non voglio sapere quale anche perchè non si può sapere, non è nelle regole”. Poi prosegue dicendo: “ti ho pensato proprio perché sei l’ultimo nome che farei e perchè sei l’ultimo nome che farebbe chiunque e anche perchè sei l’unica persona che potrebbe capire un ragionamento come il mio”, ma Kikò giustamente replica: “questa idea potrebbe non essere solo la tua”. La professoressa ci tiene a precisare: “non sono stratega, ne volevo parlare per capire cosa ne pensi, mi dispiace fare un nome che sia spinto da motivazioni non effettivamente valide”.



