Amici 2019/ Loredana vs i professori: dov’è il talento? Tish e Giordana…”

Loredana Bertè continua a scagliarsi contro i professori di Amici 2019. Il giudice del serale del talent show di Maria De Filippi, dopo l’eliminazione di Jefeo, con un lungo post pubblicato sui profili ufficiali di Amici, promette nuove proposte rivoluzionarie in vista delle prossime puntate del serale. La Bertè, in particolare, attacca i professori, rei di non mettere in risalto il vero talento e critica quegli aunni che vengono esaltati dagli insegnanti pur restando sempre nel proprio campo e non cimentandosi in qualcosa che non rientra nel proprio stile. La Bertè parte spiegando che il suo non è un attacco personale nei confronti di qualcuno, ma è semplicemente il suo modo di fare il giudice di un programma in cui si cerca il vero talento. “Sono severa e dura, ma lo sono solo ed esclusivamente per onestà intellettuale e per la ricerca e la tutela del talento, quindi cari prof sappiate che sono pronta a smascherare altre eventuali ipocrisie“, afferma la Bertè.

LOREDANA BERTE’ DIFENDE UMBERTO E VALENTINA

Sempre attenta alle esibizioni degli allievi, Loredana Bertè difende Umberto e Valentina, due dei migiori talenti della scuola che, però, a detta della cantante, non vengono esaltati dalle scelte dei professori che preparono per loro pezzi di un solo stile. “Umberto ha ragione quando si lamenta che nessuno gli riconosce una grande versatilità. Il suo talento si esprime al massimo nel latino ma non si limita certo ad un genere. L’abbiamo visto impegnarsi a fare tutto. Ce la fate a riconoscerlo?” – scrive la Bertè che, su Valentina per la quae ha espresso ammirazione sin dalla prima puntata, aggiunge – “Valentina, sabato si è esibita credo almeno 4 o 5 volte, purtroppo però in coreografie che non sempre valorizzano appieno il suo talento. È possibile che faccia solo ed esclusivamente hip hop? Valentina è una bomba ed io sono certa che possa fare anche altro”.

LOREDANA BERTE’ DIFENDE TISH E GIORDANA

Loredana Bertè, al contrario, ritiene che Vincenzo e Mameli, esaltati dai professori, non abbiano ancora dimostrato ciò che dovrebbero esibendosi sempre in pezzi del loro stile. Pur riconoscendo il taento di Vincenzo, infatti, il giudice del serale di Amici 2019 chiede di poterlo vedere anche in coreografie sensuali o passi a due. “Voglio vederlo in una coreografia sensuale, voglio vederlo in una coreografia da gladiatore, da maschio alfa. E poi, come mai non l’abbiamo mai visto in un passo a due dove il ruolo è condiviso con una partner dall’inizio alla fine? Dove sono le prese?”, afferma la Bertè. E su Mameli conferma la sua idea: “riscuote sempre grandi applausi dai prof, ma a cosa applaudono? Dice che per lui non è importante cantare ma è importante comunicare. Potrebbe darsi alle televendite…che ne so vendere materassi?”. Infine, Loredana Bertè difende Giordana e Tish, le uniche che, senza ipocrisie, ammettono di essere in competizioni e non si risparmiano frecciatine: “Tish e Giordana, bene che si dicano quello che pensano l’una dell’altra. Perché è inutile fare finta che la competizione non conti e non esista. E’ una sana competizione la loro e secondo me si stanno facendo gli artigli per il mondo reale”. Infine, prendendo spunto dalla schiettezza di Tish e Giordana, la Bertè lancia un’ultima frecciatina ai professori: “Tish e Giordana sono certo meno ipocrite di tanti altri… tipo qualcuno che sta lì in giuria e si finge morto per non sporcarsi le mani…. E’ facile dire bravi a tutti e prendersi gli applausi ma non scherziamo”, conclude.



