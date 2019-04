Audrey Chabloz, nomination/ “Ero bulimica, vomitavo di nascosto” (Grande Fratello)

Audrey Chabloz si sta giocando tutte le carte vincenti al Grande Fratello 16 e ci sono grosse probabilità che riuscirà a superare la rivale Erica Piamonte, soprattutto dopo la rivelazione sulla malattia vissuta qualche anno fa. Audrey infatti ha sofferto di bulimia e non si è mai resa conto del tutto di avere un problema. Forse anche per via della distanza della famiglia, che si trovava in un Paese diverso rispetto a quello della ragazza. Anche se sofferente al Camping Carmelita, Audrey è riuscita proprio in questa location così particolare a trovare il coraggio di parlare un po’ di più di se stessa. Martina Nasoni ha giocato un ruolo decisivo nella sua volontà di aprire i rubinetti, grazie al racconto sui suoi problemi al cuore. In lacrime, Audrey ha confessato tutto. Dal fatto che vomitava di nascosto dagli amici fino alla rinascita e alla voglia di ritornare a vivere. Clicca qui per rivedere il video di Audrey Chabloz.

Il rapporto con Enrico Contarin al Grande Fratello 2019

L’amore non si fa attendere per Audrey Chabloz, che al Grande Fratello 2019 sembra aver trovato un corteggiatore appassionato. Enrico Contarin ha infatti posato gli occhi sulla bella ragazza, scegliendo di prepararsi anche a livello di allenamento per rimettersi in forma. “Ibiza è dietro l’angolo“, ha sottolineato infatti in confessionale. I due hanno parlato anche della possibilità di vedersi una volta terminata l’esperienza del reality ed anche se si tratta di discorsi leggeri, dimostra quando la Chabloz sia riuscita a legare con il veneto. Tanto che negli ultimi giorni gli ha persino confidato di volergli dedicare una poesia tutta per lui, cosa che ha spinto Enrico a valutare la possibilità di compiere lo stesso gesto. Clicca qui per guardare il video di Audrey Chabloz ed Enrico Contarin. A minacciare il possibile flirt fra Audrey ed il Contarin spunta però Erica Piamonte, che in modo silenzioso è riuscita a conquistare lo sguardo del ragazzo. Sembra però che la Chabloz non si senta per nulla minacciata e non sappiamo a tutti gli effetti se stia provando un reale interesse per Enrico o sia piuttosto una strategia per rimanere nel gioco.

Resterà nella casa del GF 16?

Audrey Chabloz riuscirà a vincere al televoto oppure la sua esperienza al Grande Fratello 2019 terminerà questa sera? Stando ai commenti degli utenti sui social, sembra proprio che la ragazza sia entrata nelle grazie del pubblico italiano. Ed in questo Erica Piamonte e il suo atteggiamento arrogante hanno giocato a suo favore. Non si esprimono ancora i bookmakers, visto che tutti e tre i concorrenti del Grande Ranch sono in standby, in attesa che questa prima settimana sveli la reazione del pubblico da casa. Audrey però sembra avere di fronte a sé un percorso abbastanza facile. Vuoi per quel viso pulito e quel sorriso che sembra privo di malignità o forse perché la sua socievolezza aiuta le dinamiche dell’intero gruppo. La Chabloz ha ancora molto da dare all’interno del programma e la sua uscita toglierebbe del resto Enrico Contarin la possibilità di avere finalmente una fidanzata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA