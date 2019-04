BARBARA D’URSO/ Lemme e le De André stasera si completa l’alchimia (Grande Fratello)

La wonder woman Barbara D’Urso è pronta a tornare in video con una nuova puntata del Grande Fratello 16. La conduttrice televisiva dopo gli ottimi risultati d’ascolto di “Domenica Live” e “Pomeriggio 5” sarà al timone lunedì 15 aprile 2019 della seconda puntata del reality show; una puntata che si preannuncia davvero esplosiva visto che ci saranno nuovi ingressi nella casa. Stando alle prime indiscrezioni a varcare la famosa porta rossa del GF 16 dovrebbero esserci Alberico Lemme e Fabrizia e Francesca De Andrè, le figlie di Cristiano De Andrè. Proprio l’ingresso di queste due potrebbe creare non pochi problemi alla D’Urso e alla produzione del programma.

Cristiano De Andrè diffida le figlie al Grande Fratello 16

Stando a quanto riportato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Cristiano De Andrè, il figlio del mitico Cristiano De Andrè, avrebbe diffidato le figlie tra le prossimi concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello 16. Il cantautore genovese si sarebbe mosso per vie legali per bloccare la possibilità che le due figlie con cui oramai non è più in contatto da anni, possano fare il suo nome o diffamarlo in diretta televisiva. Una scelta condivisibile, considerando che Fabrizia e Francesca De Andrè negli ultimi mesi più volte hanno partecipato ai vari salotti televisivi di Barbara D’Urso utilizzando parole poco carine nei confronti del padre. Se la notizia venisse confermata, la D’Urso dovrà fare a meno di uno dei temi più caldi di questa edizione che continua a regalare rivelazioni e momenti di gossip con la presenza di Jessica Mazzoli, ex di Morgan, e di Cristian Imparato ex bambino prodigio di “Io Canto”.

Grande Fratello 16, Barbara D’Urso lo sposta al martedì

Cambio di programmazione per il Grande Fratello 16. In occasione della Pasqua, infatti, il reality show di Canale 5 lascia la collocazione televisiva del lunedì sera per spostarsi al martedì. La terza puntata del GF, infatti, andrà in onda martedì 23 aprile 2019 su Canale 5 scontrandosi contro la prima puntata di The Voice of Italy 2019, il talent musicale di Rai2 condotto quest’anno da Simona Ventura. Una scelta, quella dei vertici Mediaset, che deciso di posticipare il reality show per evitare la messa in onda nella serata di Pasquetta visto che in tantissimo la trascorreranno fuori casa. La messa in onda al martedì però coinciderà con il ritorno di Simona Ventura in Rai: chi la spunterà?



