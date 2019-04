Beppe Convertini/ L’ex “più bello d’Italia” è single o fidanzato? (Vieni da me)

C’è anche Beppe Convertini nella puntata di oggi di Vieni da me condotta da Caterina Balivo. L’attore di Martina Franca mantiene inalterato il fascino che nel 1993 gli valse il titolo di “Più bello d’Italia” ma le stagioni avanzano anche per lui, che oggi ha 47 anni e alle spalle una carriera da attore non banale. Nel suo curriculum televisivo, per esempio, Convertini può vantare la partecipazione nel cast di fiction di successo come “Vivere”, “Fratelli detective”, “Le tre rose di Eva” e “Non dirlo al mio capo”. Convertini è molto impegnato nel sociale: ha partecipato come testimonial della campagna, Indifesa, di Terre Des Hommes, in difesa delle bambine schiave domestiche, contro lo sfruttamento e la violenza sulle minori in Italia e nel mondo. Diverse le missioni umanitarie a cui ha preso parte, in particolare in Siria e ultimamente anche in Birmania e Myanmar.

BEPPE CONVERTINI A VIENI DA ME

Ma di cosa si parlerà nel corso dell’intervista che Caterina Balivo svolgerà con Beppe Convertini? Molte telespettatrici saranno certamente curiose di conoscere l’attuale situazione sentimentale dell’ex “Più bello d’Italia”. Cosa sappiamo di questo modello e attore dal cuore d’oro? La vita privata di Beppe Convertini è stata sempre molto “movimentata”, coi paparazzi che per molti anni hanno visto in lui uno dei loro obiettivi preferiti, pizzicandolo insieme a diverse donne dello spettacolo e non. Nel 2008, nel corso di un’intervista su Gay.it, Giovanni Cavarretta ha dichiarato di aver avuto una storia d’amore con l’attore durata ben cinque anni. La rottura, stando a quanto affermato dallo stesso ex, sarebbe da attribuire proprio alle tante “paparazzate” di cui Beppe Convertini si rendeva protagonista. Convertini, all’epoca, fece anche un calendario con Sara Ricci, scatenando ulteriormente la gelosia di Cavarretta. E ora? Il cuore di Beppe è libero o occupato?

