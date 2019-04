CRISTIAN IMPARATO E GUENDALINA TAVASSI/ “Flirt con il mio parrucchiere, dice che…”

Cristian Imparato continua a far discutere fuori e dentro la casa del Grande Fratello 16. In questi giorni un vero e proprio scoop è stato lanciato da Guendalina Tavassi che, ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, ha rivelato di un flirt avuto dal giovane cantante con il suo parrucchiere. Senza girarci troppo intorno, la Tavassi ha rivelato: “Cristian Imparato ha avuto una storia con il mio parrucchiere. Ora è finita: si sono lasciati perché Cristian non voleva trasferirsi a Roma”. La ex concorrente del Grande Fratello, che quest’anno si è fatta apprezzare nelle vesti di ballerina e performer a Tale e Quale Show su Rai1, ha creato una lanciato una vera e propria bomba con Barbara D’Urso sorpresa dalla cosa. La padrona di casa, infatti, ha sottolineato come il ragazzo non avesse mai fatto coming out, notizia che è poi arrivata proprio durante la notte all’interno della casa del Grande Fratello.

Guendalina Tavassi: “Cristian Imparato è stato col mio parrucchiere e si è rifatto le labbra”

Le rivelazioni di Guendalina Tavassi su Cristian Imparato non si sono fermate alla sfera privata. La ex gieffina, infatti, oltre a rivelare di un flirt tra l’ex bambino prodigio di “Io Canto” e il suo parrucchiere, ha raccontato che il ragazzo sarebbe ricorso a dei piccoli trattamenti di chirurgia estetica. Per la precisione Cristian Imparato si sarebbe rifatto le labbra. “Il mio parrucchiere dice che Cristian ha fatto delle punturine alle labbra perché a causa dei problemi di salute è dimagrito parecchio”, ha dichiarato la Tavassi a Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso ha cercato di smentire la cosa visto che più volte lo stesso Cristian nei suoi salotti ha detto di non essere mai ricorso alla chirurgia estetica. “No, impossibile. Non è vero. Io gliele ho toccate” ha detto Carmelita, ma la Tavassi replica: “E il mio parrucchiere le ha baciate, lo saprà meglio…”. Dove sta la verità?

