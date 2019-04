CRISTIAN IMPARATO/ “Molti etero vanno con trans e ragazzi gay” (Grande Fratello 16)

Cristian Imparato è tra i concorrenti protagonisti del Grande Fratello 16, il reality show di successo condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. L’ex bambino prodigio di “Io Canto” continua a far discutere all’interno della casa del GF per una serie di rivelazioni che in questi giorni hanno sollevato diverse polemiche. Dopo aver fatto coming out in diretta televisiva, Cristian in queste ore ha rivelato alcuni particolari inediti sulla sua vita sentimentale. Il cantante, infatti, senza mezzi termini ha raccontato di aver avuto diverse esperienze con ragazzi eterosessuali, ma anche uomini sposati. “Sapete quanti etero in realtà poi vanno con gli uomini? Ragazzi è pieno. Io pure sono stato con ragazzi che si dicevano eterosessuali” ha rivelato il cantante.

Cristian Imparato: “ho passato momenti con uomini sposati”

Le confessioni di Cristian Imparato al Grande Fratello 16 continuano a regalare sorprese. Il giovane cantante ha raccontato ai coinquilini un segreto finora mai confessato: “ho passato dei momenti con degli uomini sposati. Mi è successo almeno tre volte”. Non solo, Cristian ha aggiunto anche una serie di particolari: “questi uomini sposati mi volevano e ci sono stato. Confesso che la cosa all’inizio mi piaceva molto. Pensavo “mio Dio questo ha la moglie, ma poi vuole me a letto”. Con uno in particolare, siamo usciti, poi però ho cambiato idea. Quest’uomo mi diceva “non scrivermi qui che legge mia moglie””. Esperienze che hanno sicuramente segnato il giovane cantante che si è promesso: “non voglio più questo genere di esperienze, faccio del male a me e anche a queste donne. Se ti piaccio lasci la moglie e stai con me, basta”. Infine Cristian ha detto: “Comunque c’è di tutto, pensate che le trans vadano con i gay? Molti etero vanno con trans e ragazzi omosessuali, aprite la mente, il mondo è pieno di diversità”.

Le reazioni di Karina Cascella e del web

Le parole di Cristian Imparato hanno ancora una volta scatenato la polemica. A cominciare da Karina Cascella pronta ad entrare nella casa per avere un confronto live con il ragazzo. La scorsa settimana, infatti, Cristian la aveva etichettata come “cornut….a napoletana” così la Cascella dal salotto di Domenica Live ha replicato così: “Ho conosciuto Cristian a Domenica Live e gli ho fatto anche i complimenti. Se ha rifatto le labbra a me non interessa ma non capisco perché negarlo a tutti i costi”. In merito alla frase utilizzata nei suoi confronti, Karina ha precisato: “Forse ha usato quell’espressione per dire che so il fatto mio ma devi stare attento a quello che dici in un programma così popolare come il Grande Fratello”. L’opinionista ha però mandato l’ennesima frecciata al ragazzo dicendo: “Bisogna usare termini accurati. Non tutti conoscono il dialetto siciliano e non tutti sanno cosa può significare davvero quella frase. Ti sembra giusto che mia figlia senta una cosa del genere?”. Anche il popolo del web non si sta risparmiando verso l’ex cantante di Io Canto e le sue dichiarazioni. C’è chi dice “è tutta una presa in giro” e chi invece suggerisce al ragazzo di tenersi queste cose per sè.



