Cristiano Malgioglio/ Tre coming out? Lo decideranno loro (Grande Fratello 2019)

Cristiano Malgioglio potrà avere finalmente il confronto che attende da una settimana: al Grande Fratello 2019 sta per entrare Alberico Lemme. E questo per il paroliere italiano vuol dire già avere una nemesi all’interno del reality. I due hanno avuto modo di interagire già in occasione della puntata di debutto, quando zia Malgy non ha apprezzato l’essere definito un falso magro. La sua antipatia nei confronti del farmacista non è un mistero e chissà che questa sera ci possa essere un nuovo scontro. Le premesse ci sono tutte e Cristiano ha già fatto un paragone che ha fatto drizzare le antenne di tutti i fan: Lemme non sarebbe così diverso da Aida Nizar, la concorrente spagnola al centro di tante polemiche nell’edizione dell’anno scorso. Come andrà a finire?

Cristiano Malgioglio: un salto nel passato

Un salto nel passato con l’ultimo video che Cristiano Malgioglio ha voluto condividere con i fan sui social. Lo vediamo scendere dalle scale con un enorme mazzo di fiori, mentre una canzone del passato suona per lui. “Sentimentale tutta la vita”, sottolinea nel post richiamando il brano Sentimental di Wanda Osiris, del 1948. Clicca qui per guardare il video di Cristiano Malgioglio. “Sei una rosa tra le rose”, commenta Lisa Fusco, che ha avuto modo di conoscere il cantautore durante la sua esperienza nel reality, versione vip. La nostalgia però continua a farsi sentire per zia Malgy, che non dimentica il periodo vissuto in prima persona nella Casa. Ancora una volta negli ultimi giorni ha condiviso una breve clip della sua esperienza, subito dopo l’ingresso ed al fianco di un’altissima Veronica Angeloni.

Il gossip lanciato la settimana scorsa…

Cristiano Malgioglio è convinto del gossip che ha lanciato per primo la settimana scorsa, quando al Grande Fratello 2019 ha scelto di rivelare la presenza di tre gay all’interno della Casa. Per il paroliere sarebbe bello se i tre concorrenti che ha individuato facessero coming out approfittando della visibilità del reality, che più di ogni altro mezzo può sensibilizzare maggiormente le persone da casa. Non ha rivelato però chi potrebbero essere questi tre gieffini e non è detto che Cristian Imparato, che non ha mai nascosto il proprio orientamento, non faccia parte del trio del mistero. “Lo decideranno loro”, ha sottolineato zia Malgy a TvTalk, preferendo non parlare al posto dei diretti interessati. Intanto il sodalizio fra il paroliere e Barbara d’Urso sembra andare ancora una volta al di là di questa esperienza gieffina: i due daranno vita ad un nuovo progetto che anno organizzato a Cuba e che potrebbe diventare noto già alla fine di questo mese.

Il video su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Sentimentale tutta la vita. Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: Apr 13, 2019 at 10:00 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA