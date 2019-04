Daniele Dal Moro/ Primi scontri con Erica Piamonte (Grande Fratello 2019)

Daniele Dal Moro si è già fatto conoscere per il suo carattere deciso: al Grande Fratello 2019 non sono mancati i primi scontri proprio a causa della sua decisione di non avere peli sulla lingua. Inevitabile che il concorrente del Grande Rach, ora trasferito con due delle sue compagne di disavventura nel Camping Carmelita, non ci rimanesse male nel vedere che la nemica Erica Piamonte si trova ancora nel programma. Ci ha sperato fino alla fine Daniele: l’ha votata apposta per farla uscire già nella prima puntata. Ed invece con sua enorme sorpresa ha dovuto tollerarla per un’altra settimana, dove è successo davvero di tutto. Del resto nemmeno Erica ha un carattere semplice e per questo gli scontri non sono mancati. Soprattutto quando la ragazza non ha gradito il quantitativo di uova arrivate con la prima spesa. Eppure poi è accaduto un colpo di scena: i due si sono ritrovati a scambiarsi tenerezze fin dal mattino. Che cosa ha cambiato l’opinione del veronese sulla sua rivale?

Daniele Dal Moro il suo passato a Uomini e Donne per corteggiare Sonia Lorenzini

Il pubblico del Grande Fratello 2019 è ormai in sommossa e nel mirino rientra anche Daniele Dal Moro. Inizialmente infatti il ragazzo è apparso come uno dei pochi gieffini che non hanno nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, ma dai discorsi fatti in questi giorni sembra che la realtà sia molto diversa. Daniele infatti parla di followers su Instagram almeno al pari di quanto lo faccia Gaetano Arena nella sezione lussosa della Casa. Entrambi hanno scelto di sfruttare i social per aumentare il reddito, senza considerare che il padre di Daniele è il politico Gian Pietro Dal Moro. Un uomo tutto d’un pezzo a detta di Daniele, che ha scelto questa strada professionale proprio per il suo grande amore per la politica. Eppure non è la prima volta che vediamo il bel veronese all’interno di un programma televisivo: in passato ha partecipato infatti a Uomini e Donne per corteggiare Sonia Lorenzini, anche se le cose poi non sono andate per il verso giusto.

La strada è il suo ambiente

La strada è l’ambiente preferito di Daniele Dal Moro, concorrente più o meno sconosciuto del Grande Fratello 2019 che si è fatto notare per il carattere impulsivo. Ne sa qualcosa Erica Piamonte, con cui ha avuto una furente lite ad inizio della scorsa settimana e con cui c’era già stato qualche alterco durante i giorni trascorsi al Grande Ranch. Diviso a metà, Daniele a volte parla dei comfort scelti per il suo appartamento, con maxi schermo al muro ed un armadio che ricopre un’intera parete. Peccato che la versione cambi a seconda dei momenti della giornata: in altre occasioni ha affermato di preferire dormire in una stalla e di accontentarsi di cose semplici. Per poi cambiare ancora una volta versione e sottolineare quanto ogni oggetto d’arredamento scelto per la sua casa sia stato pensato e studiato a fondo. Esistono quindi due personalità che convivono all’interno del bellone di Verona? Oppure è indeciso su quale dovrebbe essere la sua vita?



