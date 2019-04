Delia Duran/ Nuova fidanzata di Alex Belli, Mila Suarez: “Si deve vergognare”

È ufficiale: Delia Duran questa sera entrerà nella casa del Grande Fratello 16 per rispondere alle dichiarazioni al vetriolo pronunciate da Mila Suarez. La gieffina, dopo aver visionato un filmato sul suo ex e la nuova compagna, ha tuonato: “Guarda, proprio stasera devo averli davanti a me con tutto quello che mi hanno fatto”, aggiungendo poco dopo che “lei (Delia Duran, ndr) è proprio una donna che si deve vergognare”. Il motivo? Secondo la Suarez, Delia Duran “non ha avuto il minimo rispetto” per la sua storia d’amore, ma ha inoltre rivelato che il suo ex, dopo aver passato una delle prime serate con la Duran, “il giorno è venuto a chiedermi scusa dicendomi ‘Salvami da lei, per favore!'”. Cosa c’è di vero nelle sue dichiarazioni al vetriolo? Lo scopriremo questa sera, nel corso del primo vero confronto in diretta tra le due donne di Alex Belli.

Delia Duran, “Mila Suarez è una ragazza un po’ bipolare”

La love story tra Alex Beli e Delia Duran ha avuto inizio prima o dopo la rottura con Mila Suarez? Qualche settimana fa, a rispondere a questa domanda è stata la nuova fidanzata dell’attore, che a Domenica Live ha rivelato: “Ho conosciuto Alex Belli mentre giravamo una fiction, non sono stata io la causa della rottura con Mila Suarez”. La Duran ha poi addossato tutte le colpe della fine della relazione su Mila Suarez, definendola come “una ragazza un po’ bipolare”, che “faceva scenate ad Alex davanti ai suoi amici”. “Lui – ha aggiunto inoltre la Duran – si era stancato di questa cosa”, confermando, di fatto, le dichiarazioni rilasciate da Belli. Ma le sue parole non sono andate giù alla showgirl marocchina, che poco prima di fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello 16 ha tuonato: “Lei è proprio una donna che si deve vergognare. Non ha avuto il minimo rispetto: è una donna senza identità e deve camminare con la testa bassa”.

Le accuse all’ex marito

Delia Duran ha dichiarato di recente di avere alle spalle un passato di violenza domestica. Ospite di Domenica Live, ha rivelato di aver subito dei maltrattamenti da suo marito, che si sarebbe più volte scagliato contro di lei con il chiaro intento di farle del male. “Mi ha picchiata, mi diceva che non dovevo prendere nulla da casa – ha rivelato l’attrice nel salotto di Barbara D’Urso – mi ha trascinata per le scale, ha cercato di ammazzarmi”. La nuova fidanzata di Alex Belli ha poi chiarito di non aver denunciato prima il suo ex semplicemente perché aveva paura, ma in seguito all’ultima vicenda di violenza fisica e psicologica sarebbe finalmente riuscita a trovare il coraggio. “Se io andassi a raccontare tutto quello che questa persona mi ha fatto in due anni, staremmo qui fino a domani”, ha aggiunto la Duran, che in questa dolorosa vicenda ha potuto contare sul supporto di Belli.



