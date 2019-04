Elisa Isoardi/ “Con Matteo Salvini è finita per mancanza di….”, e su Di Paolo…

Elisa Isoardi si prepara a chiudere un capitolo importante della sua vita ovvero quello che da settembre l’ha portata su Rai1 alla guida de La Prova del Cuoco e che l’ha, inesorabilmente, allontanata da Matteo Salvini. In questi mesi è cambiato molto nella sua vita e lo stesso potrebbe succedere nelle prossime settimane quando si scoprirà se la sua Prova del Cuoco continuerà ad andare in onda e se lei sarà confermata al timone dopo gli ascolti poco lusinghieri dei giorni scorsi. Se la sua vita lavorativa potrebbe nuovamente finire al centro di gossip e titoloni per giornali e riviste, anche la sua vita priva non è stata e non sarà da meno. La sua tribolata e lunga storia con Matteo Salvini è finita ormai da qualche mese e mentre il vice premier sembra già aver trovato la degna sostituta di Elisa Isoardi, lei si ferma ed etichetta la sua liason con Alessandro Di Paolo come una conoscenza, almeno per il momento.

LA VERITA’ SULLA ROTTURA CON MATTEO SALVINI

Ad alzare il velo sulla sua vita privata è stata la stessa Elisa Isoardi che in una lunga intervista al settimanale “Di Più” ha ammesso il perché della fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini relegando tutto ad una questione di tempo. Naturalmente il vedersi poco e gli impegni che li tenevano lontani hanno provocato dissapori e problemi alla coppia visto che nessuno crede al fatto che stare lontani possa essere la vera causa almeno non quanto lo scemare dei sentimenti: “Il motivo era il tempo: ne passavamo troppo poco insieme” – dice la Isoardi – “Io sono stata cinque anni con Matteo… poi, appena è diventato ministro, l’ho lasciato… Non sa quante persone mi hanno scritto, dopo la fine della nostra storia, dicendomi: ‘Ma sei pazza? Ma ti pare che lo lasci proprio ora?’. Io, però, non ragiono così: se una storia non va, non va“. Le cose tra loro non andavano da tempo e adesso per lei, e anche per lui, è arrivato il momento di guardare avanti.

SU ALESSANDRO DI PAOLO E FRANCESCA VERDINI INVECE….

Proprio nei giorni scorsi si è parlato di Matteo Salvini al fianco di una nuova fidanzata, ovvero Francesca Verdini e la cosa non sembra disturbare la conduttrice. Nei giorni scorsi Alfonso Signorini aveva parlato di una reazione davvero violenta e sconvolta da parte di Elisa Isoardi che, invece, al settimanale DiPiù affida un pensiero quasi diplomatico: “Se è felice, io sono felice per lui. E’ un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta”. Anche per lei è arrivato il momento di voltare pagina e dopo aver sottolineato: “Con Matteo Salvini di tempo per me ne restava davvero poco. Così, alla fine, ho capito che era arrivato il momento di andare avanti”, riguardo al suo presunto neo fidanzato Alessandro Di Paolo rivela: “Diciamo che, per il momento, ci stiamo frequentando”. Questa volta sembra pronta ad andare avanti con i piedi di piombo, tutto dipenderà anche dal destino che la Rai ha in serbo per lei?



