Emanuele d’Avanzo ed Alessandra De Angelis, Temptation Island 2/ Nato il piccolo Enea

E alla fine anche dalle ceneri può nascere qualcosa di solido, importante ed emozionante. Ce lo insegnano miti e leggende e ce lo insegnano anche Emanuele d’Avanzo ed Alessandra De Angelis, una delle coppie che in questi anni si sono alternate in Sardegna per partecipare a Temptation Island. Loro sono i protagonisti della seconda stagione, la stessa che per poco ha rischiato di mettere fine per sempre al loro rapporto almeno fino a che Emanuele non ha fatto un passo indietro riuscendo a ricucire lo strappo e riconquistando la sua Alessandra pronta a voltargli le spalle per sempre. Il loro rapporto era fermo al palo e per questo all’epoca parteciperanno al reality estivo sui sentimenti, ma l’unica cosa certa è che da allora, tutto è stato il loro amore tranne che immobile. Dalle nozze alla nascita della loro bambina ad una seconda gravidanza annunciata nove mesi fa con gioia sui social, e oggi?

EMANUELE D’AVANZO E ALESSANDRA DE ANGELIS GENITORI BIS

Emanuele d’Avanzo ed Alessandra De Angelis sono genitori bis perché hanno potuto finalmente abbracciare il piccolo Enea. Sin da ieri il bel napoletano ha annunciato sulle storie di Instagram che il parto era ormai vicino e oggi ha tenuto compagnia ai fan parlando dell’entrata di Alessandra de Angelis in sala parto e mostrando poi prima il fiocco blu sulla porta della stanza dell’ospedale e poi postando la foto del piccolo Enea. Sempre su Instagram, D’Avanzo ha scritto: “Alle 10.25 del 15/04/2019 è nato Enea pesa 3.080 kg ed è bellissimo 💙 Ale sta bene , grazie davvero di cuore a tutti per i messaggi stupendi che ci continuate a mandare , Emanuele è un po’ emozionato ha delegato noi per informarvi aspettiamo che Alessandra torni in stanza“. Adesso non ci rimane che puntare gli occhi sui social in attesa della prima foto di famiglia al gran completo, piccolo Enea compreso. Ecco di seguito il post di Emanuele:





