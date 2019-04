Enrico Contarin/ Riuscirà a conquistare qualche ragazza? (Grande Fratello 2019)

Enrico Contarin ha conquistato il pubblico del Grande Fratello 2019 e non solo per la sua parlata veneta, per molti incomprensibile nonostante non si tratti del dialetto stretto. Il concorrente è riuscito infatti a superare lo scoglio del nip, uno dei pochi all’interno del gruppi di concorrenti, proponendosi con la sua semplicità e simpatia. Estroverso e senza alcun freno, Enrico si è fatto notare fin dalla prima diretta, quando ha dovuto subire uno scherzo della produzione che ha preferito non rivelargli subito il suo ingresso nella Casa. Contarin però ha cercato di conquistare qualcuna delle ragazze in piscina nei primi minuti della puntata, tra l’altro puntato dritto a Martina Nasoni, a sua volta in quel momento ignara dell’ingresso nel reality. Entrato finalmente nella Casa, fra Enrico e la ragazza dal cuore di latta non c’è stato invece alcun feeling. Sembra invece che il ragazzo veneto abbia un debole per Mila Suarez, con cui ha condiviso la disavventura nella casa della Baronessa D’Ursenstein. Per poi spostarsi ancora una volta verso Audrey Chabloz, a cui ha dedicato persino delle poesie. Clicca qui per guardare il video di Enrico Contarin.

Enrico Contarin, o lo si ama o lo si odia

Non ci sono mezze misure di fronte alla simpatia di Enrico Contarin. Agli occhi di alcuni fan del Grande Fratello 2019 forse apparirà antipatico, magari per via della sua abitudine a parlare a voce alta. Alcuni non hanno gradito invece lo sbotto d’ira vissuto poche ore dopo l’inizio del programma. Ancora una volta è la spesa a mettere in crisi i concorrenti e fra questi Enrico, che segue un’alimentazione del tutto diversa rispetto al resto della Casa. Le ragazze infatti si accontentano di poche pietanze ed alcune esigono la presenza delle lenticchie almeno in uno dei due pasti della giornata. Enrico però non ci sta e le sue urla risuonano in tutta la Casa. Sembra che il ragazzo di Bessica abbia già conquistato qualche alleato nel frattempo, come Cristian Imparato. Un mezzo colpo vincente, visto che Contarin è più interessato alla conquista: sembra che abbia intenzione di rubare il cuore di qualche gieffina.

Enrico Contrarin nasconde un lato oscuro dietro quella simpatia contagiosa?

La simpatia c’è tutta e questo potrebbe permettere ad Enrico Contarin di riuscire a rimanere al Grande Fratello 2019 a lungo. La sua parlata veneta, il suo essere sempre scherzoso, forse ha fatto storcere il naso a qualcuno ma è a tutti gli effetti uno dei concorrenti più interessanti di quest’edizione. Considerato per ora un po’ come il giullare della Casa, Enrico porta un vento di leggerezza ed allegria all’interno del gruppo. Il dubbio però è che si tratti solo di un lato del suo carattere e che presto potrebbe mettere in mostra un imprevedibile lato oscuro. Non è escluso nemmeno che qualcuno degli altri gieffini decida di votarlo: nessuna lamentela per ora, ma il carattere di Contarin è così particolare che bisogna mettere in conto anche quest’eventualità. Per i bookmakers invece manca qualcosa nella sua ricetta, tanto che Enrico finisce a pari merito con Jessica Mazzoli per StanleyBet e Eurobet con 11.00 di quota. Un salto di qualità comunque rispetto alla prima puntata, che lo vedeva a 21.00 in trigono con gli altri sconosciuti, Gaetano Arena e Ambra Lombardo.



