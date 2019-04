ENRICO E MARTA, CHI SONO MOGLIE E FIGLI DI ALBERICO LEMME/ “Non sono innamorato”

Alberico Lemme, moglie e figli: chi sono Enrico e Marta?

Alberico Lemme è uno dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello 2016 in prima serata su Canale 5. Al grido di “La frutta e la verdura fanno ingrassare. Ha mai visto un maiale magro?”, il farmacista è pronto a varcare la famosa porta rossa e a far discutere ancora una volta per la sua dieta alimentare. Non è una novità, infatti, che Lemme è uno dei personaggi più discussi e criticati degli ultimi anni. Il farmacista di Archi è il creatore della “Filosofia Alimentare”, una dieta che l’ha portato più volte a discutere con diverse donne del mondo dello spettacolo. In tanti però sono dimagriti con i suoi metodi: a cominciare da Flavio Briatore che avrebbe perso con la dieta di Lemme ben 17 chili! Tra i clienti del farmacista si annoverano però diversi vip nostrani: da Romina Power a Lorella Cuccarini, da Paola Perego a Lucio Presta fino al Presidente Silvio Berlusconi.

Il mistero su moglie e figli di Alberico Lemme: è sposato o fidanzato?

Personaggio noto e discusso del piccolo schermo, Alberico Lemme ha raccontato sempre poco della sua vita privata. Il farmacista, che ha aperto anche l’Accademia di Filosofia Alimentare, è padre di due figli: Enrico e Marta che recentemente hanno partecipato anche ad un programma di Barbara D’Urso per difendere il padre dei continui attacchi. Non è dato sapere se sia sposato o quantomeno fidanzato, anche se durante una delle sue tante partecipazioni a Domenica Live il farmacista si è lasciato scappare di avere il cuore libero. Parlando proprio delle donne, con cui spesso ha avuto scontri molto forti per via dei suoi metodi alimentari, Lemme ha detto: “non mi hanno fatto nulla, mia madre è una bravissima donna, non mi ha trattato male da bambino, non ho vissuto neanche delusioni causate da altre donne. Ho solo verificato che il cervello femminile è emotivo”. Poi entrando nella sfera privata e personale durante un’intervista rilasciata lo scorso anno al settimana Novelle 200 si è lasciato andare ad una serie di rivelazioni: “non sono innamorato e non cerco nessuna donna”.

