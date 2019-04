Erica Piamonte eliminata?/ Sfida al televoto con Audrey Chabloz (Grande Fratello 16)

Erica Piamonte eliminata dal Grande Fratello 2019?

Erica Piamonte sarà fra le prime concorrenti del Grande Fratello 2019 a doversi sottoporre alla possibile eliminazione. In nomination contro la compagna di Ranch Audrey Chabloz, la ragazza non è riuscita infatti a suscitare la simpatia degli altri concorrenti in bilico ed alla fine è stata scelta da Daniele Dal Moro per il televoto ancora in corso. La ragazza ha preferito non indagare le motivazioni del veronese, sicura che anche lui, come tanti altri, non sia in grado di comprenderla. La situazione però è degenerata nei giorni successivi, quando Erica ha avuto da ridire sull’enorme quantitativo di uova arrivato con la prima spesa. Un errore oppure la scelta di Daniele di seguire un certo tipo di alimentazione? Fatto sta che la Piamonte ha cercato di dare delle motivazioni pseudoscientifiche sul perché mangiare troppe uova fa male, ma ha ricevuto una pronta risposta di Daniele. Il ragazzo sa che solo il rosso è nocivo per la salute, se consumato in grandi quantità.

Smentito il flirt con Michael Terlizzi

Il Grande Fratello 2019 non sembra sorridere ad Erica Piamonte, che nei primissimi giorni del reality ha scelto di fare una rivelazione importante. Dopo aver smentito un possibile flirt con Michael Terlizzi, la ragazza infatti ha sottolineato di non avere alcuna preferenza in amore e di poter perdere la testa sia per una donna che per un uomo. Clicca qui per rivedere il video di Erica Piamonte. “Se mi immagino fidanzata, mi immagino con un uomo, ma mi garbano anche le donne”, ha sottolineato al Grande Ranch. Sembra però che non abbia trovato qualcuno che le interessi al punto tale da spingersi oltre, nella Casa. Messa da parte l’amicizia con Cristian Imparato, con cui ha legato in modo particolare, Erica fatica infatti ad entrare in contatto con qualsiasi concorrente.

Il web la boccia Erica Piamonte

Il Grande Fratello 2019 potrebbe permettere ad Erica Piamonte di rimanere in gioco, anche se non è detta l’ultima parola. Non si esprimono gli scommettitori, che fino ad ora hanno scelto di mettere nella stessa posizione tutti e tre i concorrenti che hanno partecipato al Grande Ranch. Per gli utenti che manifestano la loro opinione sui social è invece Erica a dover abbandonare la Casa. La ragazza infatti non è riuscita a farsi ben volere durante questa settimana ed anzi ha messo spesso in luce più lati negativi che positivi. Di contro Audrey Chablot viaggia lungo altri binari e lo dimostra anche la facilità con cui è entrata in contatto con altri concorrenti della Casa. Erica dovrà già dire addio alla sua avventura in tv o ci rimarrà ancora in gioco? Impossibile fare una previsione, ma è facile invece intuire, almeno per ora, come sia la Piamonte a poter riservare delle sorprese a tutti gli amanti del trash. Audrey è un mondo a parte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA