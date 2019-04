Ex fidanzata Michael Terlizzi, chi è?/ “Una modella famosa, ma il suo nome…”

Chi è la misteriosa fidanzata vip di cui Michael Terlizzi ha parlato nelle ultime ore? Il concorrente del Grande Fratello 16, che nell’ultima settimana è finito al centro del chiacchiericcio mediatico per la sua presunta omosessualità, nelle ultime ore ha parlato di una misteriosa modella super sexy, con la quale intratterrebbe una relazione intima. Di lei il concorrente di Cinecittà ha rivelato che “è famosa” e di non poter pronunciare il suo nome per questioni di privacy, ma ha aggiunto inoltre di averla conosciuta una sera in un locale, mentre lei si trovava in compagnia di un’altra persona. “Lui era come George Clooney, ma più muscoloso, scoppiava. Aveva i muscoli ovunque, anche in faccia. Lei – ha ricordato Terlizzi Junior – stava facendo un selfie con questo tizio con cui stava da tempo, io passo davanti, lei mi salta addosso e mi bacia”.

“È di una bellezza mondiale”

Dopo il bacio, ha ricordato Michael Terlizzi parlando del suo primo incontro con la sua misteriosa fidanzata vip, “il tipo (che la accompagnava, ndr) era tranquillo, non gli interessava nulla”. Terlizzi non sa se i due fossero o meno una coppia aperta, ciò che ricorda è che quando immediatamente dopo si è offerto di riaccompagnarla a casa, lei ha accettato lasciando il suo accompagnatore da solo nel locale. Il figlio di Franco ha poi ammesso di non frequentare donne fidanzate, ma ha precisato che a fare il primo passo è stata lei, e che quella sera stessa l’avrebbe portato nel suo appartamento per poi non calcolarlo più il giorno seguente. Tra i pochi indizi che Terlizzi ha rivelato sull’identità della misteriosa donna, vi è quello relativo alla sua casa, “un appartamento che condivideva con altre modelle”, oltre alla nazionalità: “è tedesca, ma parlavamo in inglese tra noi. Vi dico solo che questa vip è di una bellezza mondiale”.

“Non voglio dire il suo nome”

Dopo aver ascoltato le parole di Michael Terlizzi sulla sua presunta fidanzata vip, Cristian Imparato ha messo in dubbio il suo racconto. Secondo l’ex bambino prodigio, la sua versione divergerebbe troppo da quanto dichiarato fino a oggi, soprattutto in merito alle più recenti esternazioni del gieffino. “Ma cosa stai dicendo? – ha tuonato Imparato – Tu dicevi che non ti divertivi e non andavi con le fidanzate. Adesso viene fuori questa roba”. Michael, però, ha confermato la veridicità della sua storia, rivelando di non poter aggiungere ulteriori dettagli sull’identità della misteriosa fidanzata, per un motivo ben preciso: “Lavora bene, si conosce – ha rivelato il figlio di Franco Terlizzi – non mi va di dire il suo nome. Anche perché questa la posso anche rivedere, ci sentiamo. Magari questa ragazza famosa mi farà una sorpresa qui dentro al GF. Ora però credo sia a Dubai”.



