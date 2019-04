Fabrizio Cilli/ Chi è il corteggiatore di Gemma Galgani? (Uomini e donne)

Muscoloso, curato (forse troppo a sentire il pubblico), sopracciglia ben curate e disegnate e una sola donna nella sua mente, ovvero Gemma Galgani, ma chi è Fabrizio Cilli? Lui è il neo cavaliere del trono over di Uomini e donne colui che è arrivato nello studio proprio per proporsi a Gemma ma senza nascondere la sua “giovane” età. Proprio questo è diventato pomo della discordia in questi giorni visto che Fabrizio Cilli a 42 anni e nonostante il primo, timido, no di Gemma Galgani, sembra pronto a conoscere la dama torinese. Fabrizio Cilli, classe 1977, non sembra essere impaurito dai 27 anni di differenza con la dama torinese e nemmeno delle prime polemiche di Tina Cipollari, e così ha pensato bene di partire dalla sua Montecatini Terme per arrivare a Roma e dichiararsi per lei. Al momento non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata ma quello che è certo è che tiene molto all’aspetto fisico e alla cura del corpo.

CHI E’ FABRIZIO CILLI?

Il cavaliere originario di La Spezia ha raccontato poco nello studio di Maria De Filippi della sua vita lavorativa e privata e a stento ha rivelato di aver avuto una lunga storia d’amore con una donna che aveva 23 anni più di lui. Questo significa che Fabrizio Cilli non è nuovo a questo tipo di relazioni con donne mature anche se la sua precedente storia è poi finita malamente ma non ha spiegato per quale motivo. Il suo cruccio adesso è quello di conoscere Gemma Galgani che si è già tirata indietro proprio per via dell’età, riuscirà a resistere al corteggiatore o alla fine cederà e uscirà con lui nonostante le critiche? Lo capiremo oggi nella nuova puntata del trono over.

