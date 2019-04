Francesca e Fabrizia De André, figlie di Cristiano/ Diffida legale del padre (GF 16)

FRANCESCA E FABRIZIA DE ANDRÉ OGGI ENTRANO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO 2019?

Francesca e Fabrizia De André fanno discutere prima ancora del loro ingresso nella Casa del Grande Fratello. E’ stata Barbara D’Urso, nella puntata d’esordio del reality show di Canale 5, ad inserire i loro nomi tra i prossimi concorrenti che faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Così come avvenuto in passato per i fratelli Rodriguez (Cecilia e Jeremias) e nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip con le Donatella, così pure le De André entreranno in competizione come un concorrente unico. O meglio, questo è il punto di partenza, perché in passato è sempre accaduto che ogni giocatore, arrivati ad un certo punto del programma, ha finito per fare la sua “partita” in solitaria. Sarà così anche per Francesca e Fabrizia De André? L’interrogativo, ad oggi, sembra essere prevalentemente un altro. Ovvero: Francesca e Fabrizia De André entreranno realmente nella casa?

PER LE FIGLIE DI CRISTIANO DE ANDRÈ IN ARRIVO LA DIFFIDA LEGALE DEL PADRE…

A riproporre questo dubbio è di fatto lo stesso spot del Grande Fratello che ormai da giorni sta andando in onda su Canale 5. Quasi un modo per lasciare intendere che, al netto dell’annuncio di Barbara D’Urso, la presenza in casa delle sorelle De André è al momento tutto meno che scontata. Ad accrescere questo clima di incertezza ci si è messo anche Cristiano De André, ovvero il padre delle due ragazze (che altro non sono che le nipoti del grande Fabrizio). Come riportato da Tv, Sorrisi e Canzoni, infatti, Cristiano De André ha scelto di agire per vie legali firmando una diffida ufficiale affinché Francesca e Fabrizia “non entrino nella Casa per diffamarlo, dice, con le accuse e le storie sulla loro difficile relazione”, che più volte sono state argomento di discussione nei talk show della D’Urso. La lettera dell’avvocato “in nome e per conto”, di loro padre Cristiano le convincerà a desistere dal proposito di entrare nella Casa?

