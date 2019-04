Francesco Rutelli/ Il rapporto con la figlia Serena: “Mi abbraccia, mi coccola e…”

Quando papà Francesco Rutelli ha scoperto che sua figlia Serena sarebbe entrata nella casa del Grande Fratello 16, non ha fatto i salti di gioia. L’ex sindaco di Roma, nonché marito di Barbara Palombelli, avrebbe preferito infatti che sua figlia non si lasciasse sedurre dalle luci del mondo dello spettacolo. Tuttavia, a un certo punto, ha deciso di cedere al desiderio di Serena, che sognava da molto tempo di avere un’occasione per mettersi alla prova. “Non ero d’accordo con questa decisione – ha raccontato Rutelli all’Adnkronos – Io personalmente gliel’ho sconsigliato, ma alla fine mi sono dovuto arrendere”. Francesco Rutelli ha ammesso infatti che quello di far parte del cast del Grande Fratello “è un sogno di Serena da quando è stata adottata ed è entrata a far parte della nostra famiglia, circa 20 anni fa”. Ma qual è il rapporto che lega oggi Serena e suo padre?

“Con papà all’inizio non parlavo tantissimo”

Serena Rutelli ha recentemente ammesso di essere molto legata a suo padre Francesco. Il loro rapporto però, è frutto di una vera e propria evoluzione, che con il tempio ha dato i suoi frutti. “Con papà all’inizio non parlavo tantissimo. Non gli raccontavo le mie cose!”, ha rivelato Serena Rutelli nella casa del Grande Fratello 16. “Adesso – ha aggiunto poi la gieffina – le cose sono cambiate. Abbiamo un rapporto molto più bello”. Serena conferma infatti di avere un ottimo dialogo con suo padre, che sa ascoltarla con pazienza senza mai giudicarla: “Con papà mi dico tante cose mentre mamma è più severa”; ma a dispetto di quel carattere a tratti più duro, Serena ha ammesso che sua madre “sa dare sempre tanto amore”. Suo padre, invece, è quello meno severo: “mi abbraccia e mi coccola, mi fa tanto ridere”.

“Spero che siano contenti anche loro”

Nella sua prima settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello 16, Serena Rutelli ha parlato già ampiamente del rapporto che la lega ai suoi genitori e, in particolare, a suo padre Francesco Rutelli. “Sono contenta di stare qua. Spero che siano contenti anche loro – ha rivelato la giovane Serena – Hanno sempre detto che l’importante è fare ciò che più mi piace”. La gieffina ha ammesso inoltre che i suoi genitori le hanno dato le dritte giuste per orientarsi nel mondo del lavoro, senza mai tarparle le ali; proprio per questo ha potuto seguire la sua passione per l’estetica e diventare una vera professionista della bellezza: “Mi hanno detto che avrei potuto fare qualsiasi cosa – ha dichiarato Serena nella casa di Cinecittà – Mamma è contentissima perché a lei piace prendersi cura di sé stessa e mi ha detto: ‘Così almeno a casa mi fai qualcosina!”.



