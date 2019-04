Franco Terlizzi piange a Domenica Live/ “Mio figlio Michael malformato per Chernobyl”

FRANCO TERLIZZI “MIO FIGLIO MICHAEL MALFORMATO PER CHERNOBYL”

Franco Terlizzi piange in diretta a Domenica Live mentre si parla di suo figlio Michael. In studio ieri sono state affrontate le insicurezze del giovane concorrente del Grande Fratello 16, quindi l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha deciso di raccontare cosa è successo a suo figlio. «Io non l’ho mai raccontato, ma ho sempre saputo di questo problema che ha raccontato nella casa», ha esordito Barbara d’Urso. «Posso dirlo io, gentilmente? Mio figlio è nato… Non volevo tirar…», è intervenuto Franco Terlizzi. Ma non è riuscito a finire di parlare, sopraffatto dalle lacrime per quello che stava per dire. «Lui è entrato consapevole che questo problema sarebbe diventato lampante. È stato bravissimo a nasconderlo, io l’ho avuto qui per un anno e questo problema qui lo abbiamo mascherato», ha chiarito Barbara d’Urso a Domenica Live. E quindi l’ospite ha trovato la forza e le parole per spiegare che suo figlio è nato con una malformazione.

ECCO PERCHÈ MICHAEL TERLIZZI HA PROBLEMI CON LE DONNE

Franco Terlizzi ha spiegato che forse il problema del figlio Michael è legato al disastro di Chernobyl. «Mio figlio è del 1986, l’anno di Chernobyl. Non so come mai, per quale contaminazione, ma è nato con le braccia…», ha dichiarato a fatica l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Poi ha provato a spiegare la natura delle insicurezze del figlio: «Non ha una rotazione abbastanza tranquilla. E la sua insicurezza nasce da questo problema. Poi da ragazzino era cicciotello…». Quindi Barbara D’Urso a Domenica Live è stata più chiara: «Non può alzare le braccia e si sente diverso dagli altri». A tal proposito Vladimir Luxuria ha rivelato un retroscena: «Lui con estrema fatica mi ha raccontato delle braccia. Lui mi ha detto che a volte non vuole andare a fondo con una donna perché ha il terrore che si accorga di questo problema». Ma per il padre non è nulla di grave: «Io gli ho sempre detto che non è un problema, ma lui ha sempre avuto questa insicurezza». CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFESSIONE A DOMENICA LIVE

