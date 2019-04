Gaetano Arena/ Il legame con Corona e il bacio rifiutato da Martina (Grande Fratello)

Gaetano Arena e Martina Nasoni sono già una coppia?

Il Grande Fratello 2019 ha permesso a Gaetano e Martina Nasoni di entrare subito in contatto, a discapito di ogni previsione. La ragazza dal cuore di latta che Irama ha decantato nella sua canzone ha infatti centrato il bersaglio e Gaetano non si è tirato di certo indietro. Confessioni serali sul proprio carattere, condivisioni cuore a cuore e spazi privati. L’affinità fra i due ragazzi è fin troppo evidente, tanto che i fan sui social parlano già di una prima vittoria di Cupido. O meglio la seconda, visto che il sex symbol dal timbro profondo arriva solo dopo l’interesse manifestato da Gennaro Lillio nei confronti di un’altra gieffina. Secondo Ambra Lombardo la complicità fra Gaetano e Martina è fin troppo evidente, ma al di là di qualche attenzione in più e molti sorrisi per ora non sembra accadere nulla di più.

Il legame fra Gaetano e Fabrizio Corona

Fascino da vendere ed una convinzione altrettanto evidente: Gaetano Arena non è riuscito a farsi apprezzare durante il suo ingresso al Grande Fratello 2019, per via dell’eccesso di sicurezza manifestata fin dalla clip di presentazione. “Rientra nella categoria dei belli che non ballano”, ha detto invece Cristiano Malgioglio sicuro che non ci sia altro dietro quell’aspetto fisico che di certo favorisce il concorrente. Il gossip però è scoppiato per un altro motivo, ovvero il legame fra Gaetano e Fabrizio Corona. Secondo alcuni, come rivelato da Giuseppe Candela su Twitter, si tratterebbe di un collaboratore dell’ex re dei paparazzi. Un dato confermato dal profilo social del modello, in cui non viene nascosta questa amicizia. L’argomento verrà discusso nella puntata di oggi? Non è escluso che Barbara d’Urso, visti gli antichi attriti con Corona, non scelga invece di mettere tutto a tacere. Oppure che aspetti che si qualcun altro a parlare della questione, magari uno dei due opinionisti presenti in studio.

Martina Nasoni rifiuta il bacio…

Gaetano Arena si è fatto subito un nemico al Grande Fratello 2019 e si tratta di Kikò Nalli. Quando il modello è entrato nella Casa, l’ex marito di Tina Cipollari non si è trattenuto e gli ha chiesto di adottare un tono di voce diverso. La voce impostata di Gaetano non è piaciuta a diversi gieffini uomini, ma sembra che poi la situazione si sia notevolmente calmata. Sappiamo però che nel reality vince chi crea subito una coppia e forse non è un caso se Gaetano si è già avvicinato a Martina Nasoni. Peccato che la ragazza gli abbia già dato il primo due di picche durante il bollente gioco della bottiglia, che a quanto pare ha sconvolto gli equilibri della Casa. Il no però non è piaciuto al modello che a distanza di diverse ore ha cercato di sondare il terreno per capire se potrà mai baciare Martina. “No, non mi va”, ha risposto subito la ragazza. Il problema a quanto pare è quell’istinto che le dice di non poter provare un interesse al 100%. Clicca qui per guardare il video di Gaetano Arena e Martina Fasoni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA