Gennaro Lillio/ In arrivo il primo bacio con Mila Suarez? (Grande Fratello 2019)

Gennaro Lillio e Mila Suarez hanno già scatenato il gossip

I due ragazzi si sono trovati subito in sintonia ed hanno sondato il terreno in modo reciproco. Nei primi giorni però il giovane gieffino con il fisico statuario ha scelto di fare dei passi indietro con la ragazza, confidando tutto all’amico Kikò Nalli. Se fino a quel momento sembrava andare tutto a gonfie vele, un piccolo cambiamento nell’umore di Mila lo ha convinto a non procedere. E questo nei giorni successivi al famoso gioco di Kikò che ha permesso ai due ragazzi di ammettere in modo più o meno evidente di provare un’attrazione reciproca. Che cosa ha convinto quindi il gieffino a ripensare al proprio comportamento? La paura che un’eventuale storia d’amore scoppiasse con troppa velocità, rischiando così di bruciare le tappe. Clicca qui per guardare il video di Gennaro Lillio.

Gennaro Lillio e Mila Suarez: arriverà il primo bacio del Grande Fratello?

Gennaro Lillio ci potrebbe regalare il primo bacio del Grande Fratello 2019: questa è la speranza di tutti i fan della coppia, che si augurano si possa procedere al più presto verso una svolta. Il suo flirt con Mila Suarez procede a gonfie vele e sono tanti i momenti in cui i due ragazzi decidono di appartarsi rispetto al resto del gruppo. Anche se si è trattato di poche ore, Mila ha sentito molto la mancanza di Gennaro durante l’esperienza al Camping Carmelita. Una volta ritornata nella Casa bella non ha esitato un attimo a lanciarsi al collo del ragazzo per rivelargli quanto sperava di ritornare per stare con lui. Per ora Gennaro non ha scelto però di tenere Mila tutta per sé. Anzi, la ragazza interagisce spesso con le altre gieffine e lui si concede i confronti con l’amico Kikò Nalli, ma sempre con il pensiero diretto verso la bella di origini marocchine.

Gennaro ha dei ripensamenti?

Gennaro Lillio ha scelto di non accontentare i concorrenti del Grande Fratello 2019, che premono perché baci Mila Suarez al più presto. Cristian Imparato ha cercato di convincerlo negli ultimi giorni, con il sostegno di Ivana Icardi che trova la coppia semplicemente adorabile. Purtroppo le telecamere si spengono presto nella Casa di Cinecittà e sappiamo solo dalle rivelazioni dei due ragazzi che hanno condiviso il letto in una delle ultime notti. Impossibile dormire per Mila, che però parla già di “noi”. Clicca qui per guardare il video di Gennaro Lillio e Mila Suarez. Gennaro intanto ha un grande merito: essere riuscito a far smettere di piangere la ragazza per diversi giorni. Il ricordo di Alex Belli infatti l’ha colpita duramente fin dal suo arrivo nel programma, ma poi il bel napoletano, con la sua parlata ed i suoi scherzi, è riuscito a ridonarle il buon umore. Nonostante le premesse più che positive, il gieffino non è ancora riuscito a convincere del tutto i bookmakers italiani, che lo piazzano ancora fra i meno favoriti. Quota 16.00 per Eurobet e StanleyBet, meno visibile persino di Enrico Contarin ed in estremo vantaggio su Mila, che rimane invece fossilizzata fra quota 20.00 e quota 26.00 a seconda delle case di scommesse. Nemmeno la storia d’amore sembra quindi giocare a loro vantaggio.



