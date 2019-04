GIANMARCO ONESTINI/ “Soleil Sorge? Fortuna è fuori dalla mia vita” (Grande Fratello)

Gianmarco Onestini è uno dei concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show di successo condotto da Barbara d’Urso in prima serata su Canale 5. Il fratello di Luca Onestini è riuscito ad entrare nella casa più spiata ed ambita d’Italia e tra i suoi sostenitori uno dei più agguerriti è proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che sui social in queste ore ha scritto un messaggio al fratello. Il fidanzato di Ivana Mrazova ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha ripreso l’entrata di Gianmarco all’interno della casa del GF 16 accompagnandola da una didascalia: “Sappiamo già per chi fare il tifo, assolutamente”. Non sorprendono le parole di Luca Onestini che proprio partecipando al Grande Fratello Vip ha trovato l’amore della sua vita e il grande successo. Gianmarco però dal canto ha già conquistato l’opinionista Iva Zanicchi che, durante la prima puntata del reality show, ha espresso commenti di stima per il ragazzo. “Iva è già innamorata di Gimbo, è incredibile” ha commentato Luca Onestini sui social complimentandosi con il fratello a cui ha dedicato un lungo post “Siamo tutti con te”!

Gianmarco Onestini VS Soleil Sorge al Grande Fratello

All’interno della casa del Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini si è concesso una doccia sotto gli occhi indiscreti delle ragazze. Con lui l’amico Michael Terlizzi che in queste ore ha vissuto un forte momento di crisi al punto da valutare la possibilità di uscire dalla casa del GF. Intanto la scorsa settimana, durante la prima puntata, Barbara d’Urso a distanza di un anno ha chiesto a Gianmarco di replicare alle parole di Soleil Sorge che l’aveva etichettato come “un morto di fama”. Il fratello di Luca non si è tirato indietro, anzi ha detto: “penso sia una persona che mi ha detto così che descrivono la sua persona. Lei ha fatti altri programmi, le persone, l’hanno conosciuta per quella che era. Una persona che comunque dà poca importanza ai rapporti in generale, una persona che per fortuna non fa e non farà mai più parte della mia vita. E’ lei alla fine che ha provato a fare altri programmi, però non è riuscita ad avere un riscontro”.

“Parlare a mio fratello Luca? Rifarei tutto”

Poco prima di commentare la partecipazione di Soleil Sorge a L’Isola dei Famosi, Gianmarco Onestini ha sottolineato che tornando indietro rifarebbe tutto quello che ha fatto. “Rifarei tutto. Ho fatto venire fuori la verità. Il tempo mi ha dato ragione, anche se inizialmente molte persone mi avevano attaccato, alla fine sono usciti i fatti. Chi ama profondamente un fratello avrebbe fatto quello che ho fatto io” rivolgendosi alla decisione di avvisare il fratello del tradimento di Soleil Sorge. Gianmarco Onestini ha poi precisato di non aver mai più sentito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “per me è un discorso chiuso, non l’ho più sentita”.



