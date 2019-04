Giulio Berruti e Maria Elena Boschi fidanzati?/ Cosa è successo al Salone del Mobile

Cosa è successo tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti al Salone del Mobile? Il loro incontro è la notizia che ha tenuto banco per tutto il weekend. I due sarebbero usciti allo scoperto durante una delle feste più ambite del Salone del Mobile, cioè quella organizzata da Toilet Paper e l’artista Maurizio Cattelan in Triennale. Qui giovedì Maria Elena Boschi si è concessa una serata con un finale a sorpresa, come ricostruito dal Corriere della Sera. E allora andiamo con ordine: la prima tappa è stata la festa in Corso Garibaldi organizzata da Modulnova. Si tratta di un party sempre esclusivo, perché arriva sempre qualche personaggio famoso. Quest’anno sono arrivati I Dirotta Su Cuba. L’ex ministra dunque ha ballato di gusto i brani cult, come “Gelosia”, e si è concessa foto con gli artisti e il direttore artistico Nick The Nightfly. A mezzanotte ha deciso di spostarsi con gli amici alla festa di Toilet Paper. Una volta dentro riceve un messaggio da parte di qualcuno che vuole raggiungerla alla festa…

GIULIO BERRUTI E MARIA ELENA BOSCHI FIDANZATI?

Maria Elena Boschi, come ricostruito dal Corriere della Sera, si sarebbe rivolta ad uno degli organizzatori per dirgli: «C’è una persona che ci tengo moltissimo che entri». Poi si scopre che la persona che deve unirsi all’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è l’attore Giulio Berruti. Noti i suoi lavori, meno il fatto che sia laureato in Odontoiatria e protesi dentaria. In passato ha rivelato ai suoi follower di soffrire da 12 anni di fibromialgia, la stessa patologia muscolare che ha colpito Lady Gaga. L’ex ministra ha sempre tenuto un riserbo altissimo sulla sua vita privata, facendosi accompagnare dal fratello nelle uscite pubbliche, ora invece si è mostrata al fianco di Giulio Berruti, con cui ha trascorso tutta la serata. Pare che insieme abbiano ballato fino alle 3 di notte.

