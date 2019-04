Giusy Buscemi incinta del secondo figlio/ “Vita imprevedibile e colpi di scena!”

Giusy Buscemi è in attesa del secondo figlio. L’ex Miss Italia, ad appena 26 anni, sta “bruciando le tappe”, mettendo al mondo una nuova vita. L’annuncio della cicogna in arrivo è stato dato proprio dalla stessa ex modella, tramite il suo account ufficiale di Instagram. “In questo periodo avrei dovuto iniziare una nuova serie televisiva… ma la vita é meravigliosamente imprevedibile e ci ha regalato una seconda stagione piena di suspense, emozioni e colpi di scena! Una stagione che durerà per sempre…”, racconta alludendo chiaramente alla gravidanza. Lo scatto pubblicato sui social la raffigura raggiante come non mai mentre sta saltando, con la t shirt sollevata e il pancino (ancora piatto) bene in mostra. La giovane attrice si è sposata dal 2013 con il regista Jan Michelini, ed è già mamma della primogenita Caterina Maria, nata nel febbraio 2018 e che tra poco, potrà vantare della compagnia di una sorellina (oppure di un fratellino).

Giusy Buscemi incinta del secondo figlio

Giusy Buscemi, vista in TV come attrice prima con Don Matteo e poi con Il paradiso delle signore, sarà nuovamente mamma. L’ex Miss si è fatta ammirare anche al cinema, per i suoi ruoli in pellicole come “Fratelli unici”, “Smetto quando voglio”, “Masterclass”, “Smetto quando voglio – Ad honorem” e “Arrivano i prof”. La Buscemi ha sempre sognato di essere una mamma giovane e avere tanti figli. Proprio per questo, al fianco del marito Jan, di professione regista, il suo desiderio si sta trasformando ogni giorno che passa in una solidissima realtà. La prima gravidanza così come il matrimonio, sono stati vissuti dalla coppia con estremo riserbo. Ed infatti entrambi sono estremamente riservati e tengono la loro vita privata molto lontana dagli aspetti pubblici e lavorativi. Proprio Giusy infatti, nonostante il grande successo in televisione e anche al cinema, preferisce da sempre non cibare la cronaca rosa con indiscrezioni e falsi scoop sul suo conto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA