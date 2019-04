Grande Fratello 2019/ Eliminato e diretta 15 aprile: oggi Lemme e le sorelle De André

SECONDA PUNTATA GRANDE FRATELLO 2019: CHI SARÀ ELIMINATA TRA AUDREY ED ERICA?

Torna questa sera l’appuntamento con la seconda puntata del Grande Fratello 2019. Barbara d’Urso è pronta a tornare in studio con una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. È infatti trascorsa la prima settimana nella Casa del Grande Fratello, fatta di conoscenza, di prime simpatie ma anche di primi dissapori tra coinquilini. Impossibile non citare quanto accaduto tra Cristian Imparato e Michael Terlizzi. Sarà infatti argomento di discussione, nella diretta di questa sera, l’ipotesi lanciata da Imparato dell’omosessualità di Terlizzi, da lui negata. Una vicenda che ha scatenato un acceso battibecco tra i due oltre che l’ira del figlio di Franco Terlizzi. Barbara d’Urso approfondirà con i diretti interessati la delicata questione ma si occuperà anche della nuova eliminazione, visto che al televoto ci sono Audrey ed Erica.

LE COPPIE NATE NELLA CASA DEL GF 2019

Ma tanti saranno gli argomenti che verranno affrontati in questa seconda diretta del Grande Fratello 2019. Pochi giorni nella Casa più spiata d’Italia, chiudi e lontano da tutti, sono bastati ad alcuni ragazzi per avvicinarsi. Sono infatti nate le prime simpatie, come quella tra Mila Suarez (ex di Alex Belli) e Gennaro Lillio. Ma, proprio negli ultimi giorni, ad avvicinarsi molto sono stati anche Gaetano e Martina. La d’Urso sicuramente indagherà a a fondo su entrambe le possibili coppie per scoprire se si tratta di un’amicizia o può diventare qualcosa di più. Ma tra gli argomenti che verranno affrontati questa sera anche le lacrime di Ivana Icardi. La sorella di Mauro Icardi ha molto parlato del loro rapporto e di quello con Wanda Nara, ammettendo di stare male per come stanno le cose tra loro e di voler riavere il rapporto che c’era prima.

SCANDALI E POLEMICHE NELLA SECONDA PUNTATA DEL GRANDE FRATELLO

E non sono mancati gli “scandali” in questa prima settimana al Grande Fratello 2019. Il topless di Mila Suarez prima e le immagini di Valentina Vignali senza slip poi hanno sollevato un po’ di polemiche da parte del pubblico del reality, che Barbara d’Urso potrebbe affrontare questa sera. Ricordiamo che, al fianco della conduttrice, non mancheranno i suoi fidati opinionisti, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, che di certo regaleranno al pubblico anche qualche simpatica scena nel corso della nuova diretta. Questa seconda puntata darà anche ufficialmente il via alle nomination: tutti i concorrenti saranno chiamati a fare il nome e i più votati finiranno al televoto che vedrà uscire qualcuno la prossima settimana.

NUOVI CONCORRENTI NELLA CASA DEL GF 16

Ma le sorprese nono finite qui. Barbara d’Urso, nel corso della prima puntata del Grande Fratello 2019, aveva annunciato l’imminente ingresso nella casa di altri concorrenti. Il primo è Alberico Lemme, il farmacista che con le sue teorie dimagranti ha scatenato molte polemiche dentro e fuori dagli studi di Barbara d’Urso. Ma non finisce qui: nella Casa più spiata d’Italia entreranno anche le sorelle De André, Francesca e Fabrizia, figlie di Cristiano De André, che conteranno come concorrente unico. Insomma, una puntata che ci terrà col fiato sospeso!



