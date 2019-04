Incidente stradale per Pierpaolo Pretelli/ L’annuncio a Pomeriggio5: “Auto distrutta”

Avrebbe dovuto essere tra gli ospiti in studio nella nuova puntata di Pomeriggio 5, ma così non è stato. Pierpaolo Petrelli avrebbe dovuto chiacchierare con Barbara d’Urso del presunto riavvicinamento all’ex Ariadna Romero ma è stata proprio la conduttrice ad annunciare quello che inizialmente si pensava fosse solo un ritardo dovuto ad un incidente d’auto. “Vedere una poltrona vuota in studio perché Pierpaolo ha avuto un incidente in auto – ha annunciato la d’Urso, per poi aggiungere – Nulla di grave mi dicono, sta facendo la constatazione amichevole”. Si è dunque creduto che Pretelli sarebbe arrivato da un momento all’altro, invece, fino alla fine della puntata, di lui nessuna traccia.

Incidente d’auto per Pierpaolo Pretelli: come sta?

Solo alla fine della nuova puntata di Pomeriggio 5 sono arrivate notizie in merito a quanto accaduto a Pierpaolo Pretelli. Barbara d’Urso, che doveva averlo tra gli ospiti in studio, annuncia che “Ha avuto un incidente stradale, da quanto mi dicono l’auto è distrutta ed è stato accompagnato in ospedale per un controllo”. Poi però tranquillizza i telespettatori sulle sue condizioni di salute “Non è nulla di grave”. Pretelli sarebbe quindi in ospedale solo per un controllo, visto che si è comunque trattato di un incidente importante; tuttavia non avrebbe riportato danni. Sicuramente, ulteriori aggiornamenti su quanto accaduto questo pomeriggio arriveranno presto, anche attraverso i social dell’ex velino di Striscia La Notizia che, al momento, tace.

© RIPRODUZIONE RISERVATA