Iva Zanicchi/ Non umilierò le persone (Grande Fratello 2019)

Dalla tv alla cucina, Iva Zanicchi non è inarrestabile solo al Grande Fratello 2019, ma anche sui social. Ormai reginetta di Instagram, la nota cantante ha scelto di condividere con tutti i fan la sua personale passione per le cucina. Piatti molto semplici e della sua infanzia, magari merende veloci da realizzare per rievocare i sapori di un tempo. Negli ultimi giorni, Iva ha scelto di seguire il consiglio di Valentina Vignali di diventare un’influencer e tentare il colpaccio nel mondo dei social network. “Bisogna mostrare il cibo”, dice con orgoglio prima di parlare della Michetta della suocera, una merenda molto veloce che piace molto ai bambini e che richiede l’uso di pochissimi ingredienti: la metà di una rosetta ed un uovo sbattuto con cui creare una specie di frittata di pane. “Si mangia con le mani”, dice prima di addentare con voracità la sua merenda. Clicca qui per guardare il video di Iva Zanicchi. Cosa ne penserà la Vignali? I fan della Zanicchi di certo gradiscono, visto che l’artista ha scelto di ampliare la sua presenza social con Instagram e non solo a Facebook.

Iva Zanicchi, il ritorno al canto

Grande Fratello 2019 ed il canto ai primi posti degli ultimi impegni di Iva Zanicchi. Nella scorsa puntata, la nuova opinionista di Barbara d’Urso ha strappato diverse risate fin dai primi minuti del programma. Senza considerare l’inaugurazione del suo nuovo ruolo con una delle sue famose gaffes. A farne le spese è stata Serena Rutelli, di cui la Zanicchi ha svelato subito agli altri concorrenti un particolare: l’essere stata adottata da Barbara Palombelli e dal marito Francesco Rutelli. Dettagli che i gieffini non avrebbero dovuto conoscere: Barbara d’Urso si è limitata però a bacchettare in modo leggero Iva. Di contro l’artista ha calcato ancora di più la mano, ricordando come Mara Venier ne abbia fatta una più grossa appena l’anno prima, grazie all’Isola dei Famosi. Anche in questo caso la conduttrice ha preferito fare finta di nulla, ma ai fan sui social non è sfuggita l’ennesima frecciata scoccata dal paniere dursiano nei confronti della rivale Venier. Nonostante in questo caso Carmelita non c’entri davvero nulla. Al di fuori della sua partecipazione nel reality, Iva ha deciso inoltre di mantenere fede ad una promessa fatta quando ha partecipato alla giuria di Tu si que vales. Ha incontrato una bambina affetta da una rara malattia e residente a Pioltello, per uno spettacolo al fianco di Teo Mammuccari. Clicca qui per guardare il video di Iva Zanicchi.

Fan impazziti per Iva Zanicchi

I fan sono tutti impazziti per Iva Zanicchi e la sua presenza al Grande Fratello 2019 non potrà che essere un valore aggiunto. Il malumore però si è già fatto sentire, visto che la cantante è riuscita a prendere parola solo per pochissimi minuti. Non è immune quindi a quanto ha già vissuto Simona Izzo appena l’anno scorso, rilegata ad un secondo piano rispetto a quello consentito a Cristiano Malgioglio. La Zanicchi comunque non si lascia frenare da niente e nessuno ed aspettiamo solo di comprendere quale concorrente non entrerà nelle sue simpatie. Un’ipotesi poco probabile, visto che Iva si è sempre mostrata molto accomodante nei confronti di tutti, andando al di là di possibili antipatie e simpatie. “Non umilierò le persone solo perché occupo una posizione di rilievo“, ha detto al settimanale NuovoTV. L’unica certezza è che l’interprete di Zingara non potrà mai varcare la porta rossa per diventare una gieffina del reality: troppo distante dalla direzione che vuole dare adesso alla sua carriera.

