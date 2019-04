IVANA ICARDI CONTRO WANDA NARA/ “Mi piacerebbe che capisca, invece fa il circo”

Ivana Icardi è una delle concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Per la sorella di Mauro Icardi, attaccante dell’Inter, il passaggio dai salotti di Carmelita alla prima serata è stato davvero breve. Entrata nella casa per via del suo rapporto controverso con il fratello Mauro e la consorte Wanda Nara, la ex concorrente del Grande Hermano argentino si è lasciata scappare nuove confessioni su questa vicenda. Ivana ha raccontato di come oggi siano cambiate le cose con il fratello Mauro con cui non ha più. alcun tipo di rapporto: “Se siamo cresciuti insieme come è possibile? Abbiamo fatto tutto insieme. Nemmeno riconoscere chi sono io per lui, chi è sua mamma”. La ragazza nonostante tutto è ancora molto legata al fratello: ” io gli voglio davvero tanto bene. Nel mio cuore ci sono tutte le persone che io amo, lui c’è lì nel mio cuore, però forse ancora non si rende conto. Non lo so”.

Ivana Icardi contro Wanda Nara: “Mauro è cambiato da quando sta con lei”

Ivana Icardi ha parlato naturalmente anche di Wanda Nara. In lacrime si è sfogata con Martina dicendo: “ Lui dal momento che si è messo con lei è cambiato. Tutti lo vedono che per me è una sofferenza, è un dolore che ho nel cuore. Se non vuole, basta. Perché continuare così, alla fine mi vergogno un po’ perché è come chiedergli amore tutto il tempo. Se non vuole, non vuole“. La sorella dell’attaccante dell’Inter ha anche raccontato di non aver alcun tipo di rapporto con la cognata: “ Mi piacerebbe che lei capisca la nostra posizione e prenda le nostre difese, invece di continuare a fare un circo. O ancora a litigare con me”. Ivana, infatti, è pronta a tutto pur di riconciliarsi con il fratello e spera che Wanda possa essere dalla sua parte evitando scontri inutili e diatribe televisive: “Io adesso la penso così perché sono giovane e ho tempo. Mi piacerebbe trascorrere questo tempo con lui e con i miei nipoti. Però dico che magari, forse, un domani avendo una famiglia tutta mia non ci penserò più e magari non sarà così”.

