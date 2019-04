Ivana Icardi/ La lite con il fratello Mauro ha stufato il pubblico? (Grande Fratello)

Ivana Icardi, riuscirà a far capire al fratello Mauro che sta sbagliando?

Ivana Icardi alterna sorrisi a pianti al Grande Fratello 2016: sappiamo già quanto la frattura creata con il fratello Mauro continui a farla soffrire ancora oggi. La ragazza e ora concorrenti del reality ha provato diverse strade per potersi avvicinare al calciatore, ma per ora non c’è niente da fare. Barbara d’Urso però nutre forti speranze in merito e come ha ricordato in occasione della prima diretta, potrebbe farli riavvicinare come è accaduto l’anno scorso fra Bobby Solo e la figlia Veronica Satti. Prima di varcare la porta rossa, Ivana ha scoperto tra l’altro la reazione di Wanda Nara alle sue ultime dichiarazioni, o meglio la non dichiarazione. Impegnata nel rappresentare le famose tre scimmiette non vedo/non sento/non parlo, la moglie di Mauro ha preferito non rispondere agli attacchi della cognata. Dopo quest’ultimo intervento social più nulla: Wanda posa per gli shooting al mare e nelle Stories di Instagram si mostra in diversi momenti della sua giornata. Su Ivana però nessuna parola.

Infastidita dall’insistenza di Cristian Imparato sulla sessualità di Michael Terlizzi

Sono lacrime amare quelle che solcano il viso di Ivana Icardi, che nel Grande Fratello 2019 ha una sua personale missione: riuscire a far capire al fratello Mauro Icardi che sta sbagliando. In questi giorni la concorrente ha legato molto con Martina Nasoni e Cristian Imparato ed ha manifestato diverse volte il proprio malessere. Fino a crollare di nuovo in un piano più o meno senza fine al solo pensiero che Mauro la stia ignorando. Lei, che fino ad ora ha elemosinato il suo amore, spera solo in un lieto fine. Clicca qui per rivedere il video di Ivana Icardi. E invece il calciatore preferisce il silenzio stampa in ogni occasione, di presenza o sui social. L’unica donna che compare sempre al suo fianco è ovviamente la moglie Wanda Nara, oltre alle figlie. Un piccolo mancamento invece negli ultimi giorni per Ivana, al solo pensiero che il fratello l’abbia ormai bandita dalla sua vita. La rabbia in realtà ha preso piede nei momenti successivi per un motivo del tutto diverso, ovvero i dubbi di Cristian Imparato sulla sessualità di Michael Terlizzi. Nel vedere con quanta insistenza l’ex bambino prodigio calcava la mano sulla presunta omosessualità del ragazzo, Ivana ha voluto dargli uno stop piuttosto duro.

Sfavoritissima per la vittoria finale del Grande Fratello

Non c’è modo per Ivana Icardi di riuscire ad ingraziarsi gli scommettitori italiani. Fin dal suo ingresso nel Grande Fratello 2019, la sorella di Mauro Icardi non è riuscita a conquistare una quota favorevole per una possibile vittoria. La troviamo con 36.00 prima del suo ingresso nella Casa e 21.00 solo il giorno successivo, dati di Eurobet. 20.00 invece per Stanleybet che la mette a pari merito con Gaetano Arena, il belloccio più o meno sconosciuto, e la contestata Mila Suarez. Nessuna possibilità di recupero per ora per Ivana e forse il motivo è molto semplice: gli spettatori non vogliono più sentirla parlare della sua tragedia familiare. Anche se la Icardi ha scelto di partecipare al programma proprio per riabbracciare il fratello, il pubblico sembra non gradire la sua presenza in Casa. Cosa ne penseranno invece gli altri concorrenti? Per ora non sembra che qualcuno degli altri gieffini la trovi sgradevole, anzi sembra che la ragazza abbia creato un buon rapporto con tutti. Con alcuni forse non è riuscita a legare più di tanto, ma grazie ai momenti “sì” che a volte vive nella giornata, riesce comunque a regalare qualche sorriso al gruppo.



