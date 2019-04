Jessica Mazzoli/ Ci sarà il confronto con Morgan? (Grande Fratello 2019)

E’ un fiume in piena Jessica Mazzoli, che fin dal suo ingresso al Grande Fratello 2019 non ha esitato un solo attimo a pensare alla figlia Lara. La bambina le manca parecchio ed almeno all’inizio sembrava che bastasse per cancellare in un solo colpo le ultime accuse di Morgan. La concorrente infatti ha scelto di non esporsi troppo dopo aver scoperto che cosa è successo a Live – Non è la d’Urso durante la sua settimana di confino, preferendo spegnere sul nascere qualsiasi tipo di polemica. E poi ci ha pensato la conduttrice a chiudere il discorso quando la Mazzoli ha ricordato come i giudici avrebbero imposto a Marco Castoldi di avere un certo benessere psicofisico prima di avvicinarsi alla loro bambina. Messa da parte la freddezza iniziale, Jessica però si è lasciata andare nei giorni successivi. Ha ripercorso con gli altri concorrenti le varie fasi che le hanno permesso di innamorarsi di Morgan ed anche oggi, nonostante la situazione fra loro non sia più rosea, è sicura che non potrà mai dimenticare certe emozioni legate alla loro relazione. Clicca qui per rivedere il video di Jessica Mazzoli.

Jessica Mazzoli, la scelta iniziale di isolarsi rischia di mandarla in nomination?

Il Grande Fratello 2019 sembra non aver messo in difficoltà Jessica Mazzoli, da diversi anni assente da competizioni canore e tv. Non è stata semplice la fase iniziale, quando la concorrente ha scelto di isolarsi spesso e volentieri dal resto del gruppo ed ha sollevato anche diversi dubbi negli altri gieffini. Già al secondo giorno infatti Jessica è finita al centro della polemica a causa dell’opinione negativa di alcune rivali, che hanno visto nel suo voler stare da sola come una sorta di fare snob nei loro confronti. L’ex di Morgan invece ha chiarito alle neo amiche Mila Suarez e Ambra Lombardo di scegliere questa strada solo quando la nostalgia inizia a farsi sentire. Nei giorni successivi però la situazione è cambiata in meglio, tanto che la Mazzoli ha stretto un certo tipo di legame con Cristian Imparato e la sua combriccola. Non è escluso però che finisca presto nel mirino di altri concorrenti, visto che in molti per ora non hanno ancora avuto modo di parlarle più di tanto.

Crescono le quotazione dei bookie per la vittoria di Jessica Mazzoli al Grande Fratello

Jessica Mazzoli è riuscita a migliorare la propria posizione agli occhi degli scommettitori italiani, già nel giorno successivo al debutto del Grande Fratello 16. Eurobet l’ha posizionata infatti in fascia intermedia con quota 15.00, per poi favorirla con un 11.00 e stabilizzandola in questa posizione. Una visione simile a quella di StanleyBet, che la vede viaggiare di pari passo con il veneto urlatore Enrico Contarin. Che cosa impedisce quindi a Jessica di entrare nel favore dei bookmakers? Forse lo stesso motivo che spinge il pubblico da casa a guardarla con sospetto: deve ancora farsi conoscere. A giudicare dalle altre quote del gruppo di gieffini, sembra però che avrà a disposizione ancora qualche settimana prima di poter essere considerata davvero a rischio.

Torna a parlare di Morgan: accuse e recriminazioni

Dopo diversi giorni di silenzio, Jessica Mazzoli approfitta della fascia notturna al Grande Fratello 2019 per tornare ancora una volta sul discorso Morgan. A meno di 24 ore dalla diretta di oggi e senza alcun freno, l’ex di Marco Castoldi decide di raccontare alle ragazze del gruppo come sono andate le cose fra loro, soprattutto nel periodo in cui era ancora incinta di Lara. La frattura fra i due sarebbe avvenuta quando Jessica era al settimo mese ed il comportamento di Morgan l’ha quasi spinta a prendere al volo un aereo per parlargli di persona. Soluzione che ha evitato proprio per evitare di mettere a rischio la sua vita e quella della bambina. Di fronte ad una Valentina Vignali sconvolta e sul piede di guerra, Jessica continua il discorso attirando l’attenzione anche di qualche maschietto. Morgan si sarebbe presentato solo due giorni dopo la nascita della bambina e le avrebbe parlato più che altro di alcune ragazze intriganti conosciute ad X Factor, con cui ipotizzava di poter fare qualche passo in avanti. “Con i punti di sutura, capisci?”, dice Jessica piena di rabbia. “Io non gli parlerò più di lui. Se fino al mese scorso lo facevo, adesso basta”: queste parole però non piacciono a Kikò Nalli, che in quanto papà si chiede perché la Mazzoli dovrebbe arrivare anche ad impedire a Morgan di rivedere la figlia senza prima affrontare il percorso psicologico stabilito dai giudici. “Io me lo mangio. Non ha fatto l’uomo, è una persona piccola così”, continua invece imperterrita Jessica spiegando perché sia sicura che l’ex compagno non farà ulteriori passi per chiarire. Non in questo momento per lo meno. “Quando mi renderò conto che lui vuole fare il padre in maniera continuativa”: questa la pretesa della concorrente prima di accettare di poter riprendere un rapporto con Castoldi.



