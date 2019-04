Karina Cascella VS Cristian Imparato/ La “cornutazza napoletana” pronta a infilzarlo?

Ieri pomeriggio Karina Cascella è intervenuta nel salotto di Domenica Live, per confermare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 16, durante la puntata di questa sera. Alcuni giorni fa infatti, proprio il cantante ha parlato dell’opinionista con gli altri coinquilini della residenza più spiata di Cinecittà, apostrofandola scherzosamente come “Str****” e “Cornutazza napoletana”. Una esclamazione di questo tipo in palermitano, indica semplicemente una persona che sa il fatto suo e quindi, non è assolutamente offensivo. La Cascella però, è dovuta entrare nel mood della polemica, rispondendo per le rime: “Penso che lui l’abbia detto come per dire che sono una che sa il fatto suo. Detto questo, quando sei in un programma televisivo devi stare attento a quello che dici. Non mi puoi definire in questo modo perché non sono tua sorella, né tua madre né una tua parente. Deve utilizzare dei termini adatti”.

Karina Cascella VS Cristian Imparato: il confronto al Grande Fratello 16

Karina Cascella in passato ha già avuto alcuni screzi con Cristian Imparato, riguardo il caso della chirurgia estetica. Durante la puntata di Domenica Live, l’opinionista ha anche discusso con la cognata di Imparato presente in studio. “È nella casa del Grande Fratello! Non può rimanere a pensare ad ogni singola parola che dice”, ha precisato la ragazza. Barbara d’Urso però, prendendo la balla al balzo ha quindi palesato la possibilità di un faccia a faccia, che si concretizzerà proprio questa sera durante la seconda puntata del Grande Fratello 16, in diretta su Canale 5 nel prime time. “Potrei buttarti dentro la casa e vediamo che succede”, ha confidato Barbarella. Karina, non si è fatta sfuggire l’invito rispondendo: “Va bene”. In questi anni alla Cascella è stato proposto di partecipare al GF, sia nella versione “nip” che nella nuova vip, così come all’Isola dei Famosi. Lei però, ha sempre rifiutato: “Ho una bambina di cui occuparmi. Il suo papà lavora in giro per il mondo, non ho i genitori, i nonni paterni vivono lontano. E io non lascerei mai mia figlia. Mai“.

