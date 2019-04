Lucia Bramieri/ Il nuovo scoop choc di Gianluca Mastelli? (Pomeriggio 5)

Lucia Bramieri ha postato uno scatto mentre si trucca, in attesa di andare in onda con Pomeriggio 5. La nuova puntata dello spettacolo pomeridiano condotto da Barbara d’Urso, è stata registrata per permettere alla conduttrice di organizzarsi bene con la diretta del Grande Fratello 16, in onda stasera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. La Bramieri, è stata ospite dello stesso programma, circa due settimane fa e in quell’occasione, le cose non erano andate di certo bene. Al fianco del fidanzato Gianluca, accusato di corteggiare altre donne nonostante sia impegnato con Lucia, era stato messo in piedi il nuovo siparietto televisivo. In collegamento durante quella occasione, anche tale Ross Bolero, un’amica di Biagio D’Anelli, ex gieffino e anche lui presente in studio, che ha dichiarato di essere stata corteggiata da Mastelli da settembre 2018 a fine gennaio 2019, quando l’uomo aveva già iniziato la relazione amorosa con Lucia Bramieri.

Lucia Bramieri ospite di Pomeriggio 5

“Hai tante donne che messaggi, hai mezza Italia, non ci sono solo io”, ha affermato Ross Bolero, scatenando le ire di Mastelli. Poi ha continuato: “un uomo come lui ti può distruggere”, ha dichiarato avvisando Lucia Bramieri che, però, ha continuato incessantemente a prendere le difese del compagno. La Bramieri poi, non ha affatto gradito alcune frasi usate da Ross: “Tu dici ti potrebbe distruggere, è una cosa molto grave. Quindi in che senso distrugge le donne? […] Io voglio capire, perché è una grave forte. Tu mi devi spiegare con quale criterio hai fatto questa affermazione”. L’amica di D’Anelli in collegamento ha precisato la sua posizione ma Lucia ha rincarato la dose: “Corteggiare una donna è una cosa, distruggere una donna è un’altra cosa. O hai le prove che ha veramente distrutto qualcuno… Ma cosa stai dicendo, è gravissima questa cosa”. Nella discussione si è intromessa anche Barbara, precisando: “Io ho inteso nella frase di Ross solamente un consiglio da donna. Uno può anche essere distrutto d’amore eh. Io l’ho intesa così”. Oggi in onda su Canale 5 arriverà il nuovo scoop choc?

© RIPRODUZIONE RISERVATA