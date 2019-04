Mara Venier/ Frecciatina a Pamela Prati: “Le nozze? Sto ancora aspettando l’invito!”

Mara Venier ospite in collegamento telefonico durante “Storie Italiane”, ha avuto modo di intervenire con il programma di Eleonora Daniele per fare una sorpresa al marito Nicola Carraro, ospite in studio. La “Zia” d’Italia, ha tirato una bella frecciatina nei confronti di Pamela Prati, mettendo in discussione le sue effettive nozze con Marco Caltagirone. “Adesso aspettiamo il tuo matrimonio (riferendosi alla Daniele, ndr) non fare come la Prati che mi ha invitata ed è sparita. Mi ha tirato una sola. Mi sono già comprata il vestito ed il cappello. Mi sa che li devo tenere per te. Mi ha detto che mi dava la partecipazione a mano. Sto ancora ad aspettà…”. La divertente indiscrezione è arrivata a nemmeno 24 ore di distanza da Domenica In, dove aveva già espresso il suo punto di vista in merito. “Ho letto tutto quello che è successo. Lei ha rilasciato un’intervista qui da me e dopo è scoppiato tutto il caos”.

Mara Venier, la frecciatina a Pamela Prati

Dopo l’intervista di Pamela Prati con Mara Venier, la conduttrice di Domenica In era stata contattata da Roberto D’Agostino. Il sito di Dagospia infatti, sostiene che il matrimonio sia semplicemente stato inventato a tavolino, e non esisterebbe nessun compagno e nemmeno i due figli in adozione. “Io però difendo Pamela per adesso, non so qual è la verità. – ha continuato la Venier – Io mi auguro che Pamela sia una persona seria, che è venuta da un’amica, come me e che abbia detto la verità. Non posso pensare che lei possa prendere in giro, non soltanto me, come amica, ma soprattutto il pubblico. Se dovesse essere tutto falso, prima lo dice e meglio è. Comunque Pamela, mi avevi invitato in diretta al tuo matrimonio, io aspetto ancora”. Oltre a Mara, anche Barbara d’Urso aveva già espresso le sue perplessità sulle nozze della showgirl con Marco Caltagirone: “Io voglio credere che sia tutto vero, lo spero. Se non esistesse Mark sarebbe gravissimo. Vuol dire che siamo stati presi in giro tutti, io per prima. Visto che lei addirittura mi ha mandato un video di un bambino, uno dei due bambini che dice di essere Sebastian e che voleva farmi gli auguri per il GF 16 (…) Sarebbe di una gravità assurda”.

