Torna a parlare Maria Antonietta Tilloca, concorrente della prima edizione storica del Grande Fratello. La ragazza svela alcuni particolari davvero molto interessanti legate alla sua avventura nella casa più famosa della televisione. Ascoltata dall’emittente radiofonica Radio Cusano Campus, dell’Università Niccolò Cusano, ha specificato: “Fui colpita da una pubblicità. Tutto coincideva all’epoca con un’esigenza di trasferirmi dalla mia regione. Pensavo fosse un concorso a premi, non un reality. L’ho capito dopo e mi ci sono buttata volentieri. Avevo ventisette anni, piena di cose da fare e soffrivo del fatto di non fare nulla nella casa. Ero abituata a vivere una vita dinamica. Sapevamo che c’erano le telecamere, ma questo pensiero non ci disturbava. Non avevamo idea di come venivamo visti, pensavo che le inquadrature fossero dall’alto e non avevo capito nemmeno ci fossero primi piani”.

Maria Antonietta Tilloca: “Il Grande Fratello pensavo fosse un concorso e oggi…”

Le parole di Maria Antonietta Tilloca sul Grande Fratello ci fanno subito capire che sono passati quasi vent’anni da quell’esperienza. Una trasmissione quella di Canale 5 che è cambiata molto, rispetto anche a una società sempre più finalizzata al mettersi in mostra. Basti pensare che nel 2000 internet non era di dominio pubblico e chi lo aveva doveva usufruire di una connessione a 56 kb/s che era lenta e quasi irritante. Un’avventura che i protagonisti di quella casa, compresa Maria Antonietta Tilloca, vivevano con emozioni totalmente diverse da oggi. C’era maggiore spontaneità e forse il concetto di reality era veramente rispettato, perché si era più genuini, senza quindici stagioni alle spalle che dessero indicazioni su cosa fare e quando farlo. Un raccontato quello di Maria Antonietta che ci fa rapidamente tornare indietro nel tempo.

Da Pietro Taricone a Rocco Casalino

L’ex concorrente del Grande Fratello Maria Antonietta Tilloca è tornata a parlare anche di due personaggi che hanno contraddistinto la prima edizione del papà di tutti i reality show. A Radio Cusano Campus ha specificato: “Con Pietro Taricone ho avuto un rapporto anche dopo il Grande Fratello. Ci si sentiva e vedeva anche se non molto spesso. Non ho vissuto bene, ovviamente, la sua morte. L’ho vissuta nell’intimo. Non ho mai voluto rilasciare interviste perché una cosa è la tv e una cosa la vita privata. Ero in Sardegna quel giorno ho preso una nave e poi sono andata al cimitero”. Si parla poi anche di Rocco Casalino oggi protagonista del Movimento Cinque Stelle: “Sono contenta per lui, la sua determinazione l’ha portato a raggiungere un livello che spero possa soddisfarlo. Quando vedo qualcuno che conosco raggiungere alti obiettivi sono davvero felice per lui”.



