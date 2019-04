Martina Nasoni/ I dubbi su Gaetano e il bacio negato (Grande Fratello 2019)

Cosa accade con Gaetano Arena?

Martina Nasoni ha conquistato il cuore dei fan del Grande Fratello 2019 e soprattutto quello di Gaetano Arena. I due concorrenti hanno trascorso molto tempo insieme in questa prima settimana di reality ed hanno rischiato persino di arrivare fino al bacio. Notando i vari movimenti nella Casa a tema Cupido, Enrico Contarin ha infatti proposto al resto del gruppo di giocare al gioco della bottiglia. Un modo come un altro per dare la possibilità alle coppie finora emerse nel programma di poter fare un passo decisivo. La sfida però è diventata così bollente che è arrivata immediata la censura delle telecamere e così non sapremo mai che cosa è accaduto fra quelle mura. O meglio quasi, visto che a rivelarci tutto è Martina, che durante un chiarimento con Gaetano specifica che non lo avrebbe mai baciato. A quanto pare però non c’entra nulla il gioco in sé, ma qualcosa di molto diverso.

Quali sono i motivi del mancato bacio tra Martina Nasoni e Gaetano Arena?

Il Grande Fratello 16 ha permesso a Martina Nasoni di avvicinarsi sempre di più a Gaetano Arena e sono tanti i fan che sui social sperano che accada presto qualcosa di significativo. La probabile coppia però si trova molto distante dal prendersi la mano e procedere verso la strada di Cupido. Il motivo? Martina trova il modello molto attraente, ma c’è qualcosa che non la convince del tutto. Sa che Gaetano prova un forte interesse nei suoi confronti, così come che non sarebbe comunque corrisposto al 100%. Non sappiamo quali siano questi fattori che non permettono alla ragazza di affrontare un passo decisivo, ma sembra che sia tutto dovuto alle sensazioni a pelle di cui di solito preferisce fidarsi. Non sarebbe scattato quindi quel click, anche se l’attrazione comunque c’è. Di fronte ad un insistente e curioso Gaetano, Martina ha dovuto anche chiarire che lo respingerebbe nel caso in cui volesse provare a baciarla. Il modello viene quindi messo all’angolo, anche se la ragazza sa perfettamente che non lo farebbe per gioco ma per un reale interesse nei suoi confronti. Clicca qui per guardare il video di Martina Nasoni e Gaetano Arena.

Martina Nasoni e tradimento subito dall’ex fidanzato

Durante la prima settimana del Grande Fratello 2019 ha parlato del tradimento subito dall’ex fidanzato, che oltre a lasciarle una ferita aperta le ha fatto venire dei forti dubbi sulla loro relazione. Alle neo amiche che si è creata in questi giorni nella Casa, fra cui Mila Suarez, ha confidato infatti di aver avuto un sogno premonitore su Stefano Laudoni che le ha fatto intuire che il loro rapporto fosse finto. In quell’occasione, il ragazzo le avrebbe detto che in realtà non l’aveva mai amata. Ed in quel momento Martina ha intuito tutto, una vera tempesta visto che in quel momento ed a distanza di due anni di rapporto, lei non aveva il minimo sospetto che Stefano avrebbe potuto lasciarla per un’altra. Cosa che invece è successa. Clicca qui per guardare il video di Martina Nasoni. Intanto Martina continua la sua scalata agli occhi dei bookmakers, che la tengono in grande considerazione. La troviamo per ora nella rosa delle tre preferite, in posizione leggermente inferiore rispetto a Serena Rutelli e Valentina Vignali, con una quota di 5.00 per Eurobet e StanleyBet.



