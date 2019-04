MARTINA NASONI, LA MALATTIA AL CUORE/ Cos’è la cardiomiopatia ipertrofica

Martina Nasoni è una delle concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show di successo condotto da Barbara d’Urso. La storia della ragazza, che soffre di una malattia cardiaca, ha ispirato il cantante Irama per il brano sanremese “La ragazza col cuore di latta”. Martina, infatti, soffre di una patologia al cuore: la cardiomiopatia ipertrofica. Una malattia che la ragazza ha raccontato anche all’interno della casa parlando con i coinquilini: “Il mio cuore si riempie di molto sangue e poi non riesce a buttarlo fuori. Con questa mia storia, io non voglio farmi compatire dagli altri. Vorrei che gli altri capiscano le cose che ho dovuto subire e che vanno sempre affrontare in un certo modo. Non bisogna mai farsi mettere i piedi in testa dalla vita. La vita è una sola. Io conosco benissimo i miei limiti e so quando mi devo fermare”.

Martina Nasoni e l’incontro con Irama

La malattia cardiaca di Martina è stata anche fonte di ispirazione per una canzone. Dopo aver conosciuto Irama, infatti, il cantautore di Amici di Maria De Filippi ha deciso di raccontare la malattia di Martina nel brano dal titolo “La ragazza col cuore di latta” presentato in gara a Sanremo 2019. Un incontro speciale quello tra Martina e Irama, che è pronta a viversi l’esperienza del Grande Fratello 16 : “per me è bello ripercorrere tutto quello che è stato. Anche se è stato forte e pesante. La forza ti viene. Tante persone mi hanno chiesto se avevo paura a partecipare al Grande Fratello portando sulle spalle la mia storia. Io ho sempre risposto di no: quella che sono adesso è la parte migliore di me. Non ho nulla di cui vergognarmi”. La ragazza, infatti, ha un grande sogno: entrare nel mondo dello spettacolo e per questo motivo ha deciso di partecipare al reality show di Canale 5!

