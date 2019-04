Michael Terlizzi si ritira?/ In crisi per le allusioni di Cristian (Grande Fratello)

Michael Terlizzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show condotto da Barbara D’Urso in prima serata su Canale 5. Il figlio dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Franco Terlizzi sta vivendo all’interno della casa un momento di grande difficoltà. Una crisi che l’ha spinto a confidare all’amico Gennaro Lillio: “”Oggi ho avuto uno sfogo pesante, ho pianto, me la sono buttata fuori tutta. Sono andato in bagno per conto mio e mi sono fatto un pianto in bagno dove non ci sono le telecamere perchè non mi piace farmi vedere quando ho queste cose”. Michael ha poi precisato di essersi reso conto di non stare bene all’interno della casa: “Mi sono accorto che non sto bene…”

Michael Terlizzi lascia il Grande Fratello 2019?

Primo momento di crisi per Michael Terlizzi al Grande Fratello 16. Il ragazzo sta vivendo molto male questa esperienza al punto da confidare al coinquilino Gennaro Lillio: “Non so se faccio più bella figura a prendere ed uscire, sto avendo delle serie difficoltà che non riesco a spiegartele”. Terlizzi prosegue dicendo: “Se tu mi chiedi qual è il problema non so dirtelo, è come se dovessi…mi viene la voglia di prendere ed uscire” rivelando a sorpresa di aver pensato di fare le valigie ed uscire dalla casa. Gennaro cerca di confortalo dicendogli: “perché non tendi a viverti questa esperienza per ciò che sei tu senza voler o dover dimostrare qualcosa altro di più? Tu non devi fare niente di più, devi fare solo quello che sei tu. Chi si impegna a fare di più fa male. Perchè ti devi sforzare ad essere qualcosa che non sei o qualcosa di più di quello che sei fai male, devi essere te stesso e farti questa esperienza”. A quel punto anche Valentina Vignali presente allo sfogo del personal trainer gli chiede: “ti mancano delle cose all’esterno?”.

Michael Terlizzi gay? Le allusioni di Imparato lo mandano in crisi…

“E’ una cosa che devo affrontare io” dice Michael Terlizzi in grande crisi al Grande Fratello 2019. Nessuna rivelazione choc come direbbe Barbara D’Urso visto che Michael sente solo la mancanza della sua famiglia. Intanto fuori dalla casa si continua a parlare della presunta omosessualità del personal trainer. Il padre Franco, ospite di Domenica Live da Barbara D’Urso, precisa: “non ho nulla contro i gay ma stanno dicendo delle bugie. Stanno inventando delle cose che non sono vere”. Con queste parole l’ex naufrago ha smentito ogni possibile illazione sul figlio, ma Carmelita prende la parola per chiedergli: “Se per caso scopri tuo figlio dovesse essere gay, sarebbe un problema per te?”. La replica di Franco Terlizzi è stata immediata: Assolutamente no! E’ mio figlio! Stiamo scherzando?”. A buttare nuova benzina sul fuoco è Angelo Sanzio, Ken Umano italiano, che a Pomeriggio 5 ha raccontato della particolare amicizia tra Michael e Roger Garth: “fino a un anno fa, si frequentava con Michael, ma non so qual è stato il loro tipo di rapporto. Su Instagram pubblicavano sempre delle foto insieme. Solo lui potrebbe saperlo. Ci potrebbe dare delle bellissime illuminazioni”.



