Mila Suarez cugina del re del Marocco?/ “Una vera nobile al Grande Fratello 2019”

MILA SUAREZ DEL GRANDE FRATELLO 219 È CUGINA DEL RE DEL MAROCCO?

Mila Suarez, la bellissima modella di origini marocchine ed ex fidanzata di Alex Belli, sarà una delle protagoniste indiscusse della nuova puntata del Grande Fratello 16 in onda stasera. La giovane, dopo aver regalato un topless mozzafiato ai telespettatori del reality di Canale 5 e dopo aver versato nuove lacrime per il bell’attore che l’ha piantata in asso per Delia Duran, sembra essersi avvicinata sempre di più a Gennaro Lillio, ex fidanzato di Lory Del Santo. Ora però, spunta una novità choc sul suo conto, ed a rivelarla nella puntata di ieri di Domenica Live è stato un vero esperto di gossip, giornalista e direttore di Nuovo: Riccardo Signoretti. Con tanto di copia del documento marocchino di Mila Suarez, Signoretti ha innanzitutto messo in dubbio che la bella modella possa chiamarsi nel modo in cui tutti noi la conosciamo “perchè non mi pare un nome molto marocchino”. Ma la vera novità sarebbe un’altra. Il giornalista si sarebbe fatto tradurre il documento in oggetto dal quale sarebbe emerso che “in qualche modo è imparentata con la famiglia reale del Marocco”.

L’INDISCREZIONE CHOC DI RICCARDO SIGNORETTI SU MILA SUAREZ

Mila Suarez avrebbe origini reali? E’ questa la clamorosa indiscrezione lanciata ieri da Riccardo Signoretti nel corso della trasmissione Domenica Live. “Se il re del Marocco la dovesse vedere un po’ discinta come sta succedendo nella Casa del Grande Fratello magari potrebbe esserci qualche problema”, ha commentato il direttore del settimanale Nuovo. Barbara d’Urso, padrona di casa della trasmissione domenicale di Canale 5 e del reality che vanta tra i numerosi concorrenti anche l’ex di Alex Belli, ha manifestato un certo stupore rispetto alla notizia appena trapelata e confermata dal documento in possesso di Signoretti. “Quest’anno forse c’è davvero una nobildonna nella casa di Cinecittà”, ha aggiunto. E alla domanda della conduttrice sull’identità della protagonista in questione, Signoretti ha replicato senza alcun dubbio: “E’ Mila! E’ parente del re del Marocco. I membri della sua famiglia sono cugini del re del Marocco”, ha precisato. Lo stesso giornalista ha fatto notare come sul documento la Suarez avrebbe cambiato la foto dal momento che il timbro sarebbe al di sotto dell’ultima immagine, “ma siccome nel 2013 (data del documento, ndr), ho letto che Mila forse aveva altri connotati, forse ha cambiato la fotografia…”, ha aggiunto.

