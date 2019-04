MILA SUAREZ/ Scatta il topless: “le ho appena rifatte” (Grande Fratello 2019)

Mila Suarez è una delle concorrenti del Grande Fratello 16, il reality show in onda lunedì 15 aprile 2019 in prima serata su Canale 5. La modella marocchina ha naturalmente catalizzato l’attenzione su di sé per via della precedente storia d’amore con Alex Belli, che l’ha portata ad essere più volte ospite dei salotti di Barbara d’Urso. Durante la prima puntata del reality show, infatti, la Suarez ha nuovamente parlato dell’attore di Centrovetrine e della nuova fidanzata Delia Duran etichettandola come una donna senza dignità. Per questo motivo Delia potrebbe entrare all’interno della casa per un confronto in diretta con la Suarez. Intanto al GF16 Mila ha raccontato in lacrime la fine della storia d’amore con Alex Belli e del tradimento subito: “ Non potevo distrarmi. Appena lo facevo, lui scompariva. Tornava a casa e piangeva per farsi perdonare. Non sa nemmeno lui cosa vuole”.

Mila Suarez: “volevamo un figlio con Alex Belli”

Le confessioni di Mila Suarez sulla storia d’amore con Alex Belli hanno stupito e sorpreso i coinquilini della casa del Grande Fratello 16. La modella marocchina, infatti, ha raccontato che con l’attore volevano mettere su famiglia: “ Stavamo facendo un percorso per avere un figlio. Voleva sposarsi con me…”. Parole importanti quelle pronunciate dalla modella, che potrebbero nelle prossime ore spingere l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi a replicare chissà che non proprio all’interno della casa. La Suarez è un fiume in piena: “Non puoi dirmi ‘amore, ti faccio fare il seno’ e poi… a me interessa stare bene e lui cosa ha fatto? Alla prima difficoltà, mi ha mollata… quando ami, aspetti quella persona…” non riuscendo a trattenere le lacrime. La modella ha poi regalato il primo topless di quest’edizione raccontando anche di essere ricorsa da poco alla chirurgia estetica: “n on mi toccate le tette che me le sono appena rifatte”.

La cugina di Mohammed VI, re del Marocco al Grande Fratello?

Ma le rivelazioni su Mila Suarez non finiscono qui. In queste ore Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha rivelato proprio nel salotto di “Domenica Live” di Barbara d’Urso che la modella marocchina potrebbe essere una nobile imparentata con il re del Marocco Mohammed VI. Nelle vene della bella modella potrebbe quindi scorrere del sangue blu stando a quanto rivelato dal giornalista. “A questo punto credo non si chiami nemmeno Mila Suarez che non mi pare un nome abbastanza marocchino” ha rivelato Riccardo Signoretti, che è andato oltre rivelando che la modella ha modificato anche la sua immagine sul passaporto dopo essere ricorsa a vari interventi di chirurgia estetica. “Se il re del Marocco la dovesse anche un po’ discinta come sta succedendo ci potrebbe essere qualche problema” ha sottolineato il direttore del settimanale Nuovo facendo riferimento al topless mostrato dalla bella modella all’interno della casa.



