Nicola Carraro, Mara Venier chiama in diretta/ “Sei il grande amore della mia vita”

Nicola Carraro racconta il suo amore con Mara Venier a Storie Itaiane. Il marito della conduttrice di Domenica In, ai microfoni di Eleonora Daniele, svela i segreti della sua lunga e bellissima storia d’amore con Mara Venier. “Io e Mara abbiamo lo stesso modo di vivere. Quando lei si arrabbia anche se ci arrabbiamo per delle cose stupide, io comincio a ridere” – raccconta Nicola Carraro che, poi svela di litigare con Mara soprattutto per le vacanze – “A me piace andare al mare, a pescare, andare a giocare a golf mentre il suo ideale di vacanza è andare al centro di New York, il giorno di Ferragosto, con 40 gradi e non si può”, racconta Nicola Carraro. Innamorato e orgoglioso del successo che sta riscuotendo la moglie, Carraro svela come, inizialmente, temesse il ritorno di Mara alla Rai: “Domenica In è la sua grande rivincita, anche se sapevo che ci sarebbero stati problemi come puntuamente ci sono stati”. Quello tra Mara Venier e Nicola Carraro è un grande amore in cui è abolita la parola gelosia. “Non sono geloso e non lo è neanche Mara. Quando ci si innamora in tarda età, non avrebbe senso. Mara, poi, non mi ha mai dato modo di essere geloso e io a lei“, spiega Carraro aggiungendo di non essere mai stato geoso nella sua vita.

NICOA CARRARO A STORIE ITAIANE, A TEEFONATA DI MARA VENIER: “SEI I GRANDE AMORE DEA MIA VITA”

Prima di tornare a parlare dell’amore con Mara Venier, Nicola Carraro racconta anche l’amicizia con Lamberto Sposini: “Lamberto per Mara è stato un grande compagno. Quando ha lavorato con ui a La vita in diretta, per i primi sei mesi stava lì a guardarlo, ad osservarlo e quando tornava a casa diceva sempre che aveva imparato qualcosa. Poi una sera è venuto a casa, ha chiesto di cucinare. Abbiamo cominciato a ridere, a scherzare, a parlare di editoria e siamo diventati anche noi amici“. Eleonora Daniele fa rivivere a Nicola Carraro le sorprese che Nicola ha regalato a Mara, dalla telefonata in diretta alle rose rosse che le ha regalato in trasmissione. La Venier, così, decide di ricambiare il gesto telefonando in diretta a Storie Italiane. “Vi sto guardando e mi sono emozionata. Nicola ti amo, sei il grande amore della mia vita. La vera botta di fortuna che ho avuto è stata incontrare te. L’incontro con Nicola mi ha dato la serenità senza cambiarmi. Alcuni uomini ti vogliono cambiare e modifcare mentre lui mi ama per quella che sono”, spiega Mara che risposerebbe subito il suo Nicola. “Anch’io ti risposerei subito” – risponde Nicoa che poi aggiunge – “lei è mamma, moglie, nonna, cuoca, star televisiva. E’ una cosa straordinaria: stare con lei è come stare sulle montagne russe, non ci si stanca mai”.

NICOLA CARRARO E MARA VENIER: IL PRIMO INCONTRO E LA FRECCIATINA A PAMELA PRATI

Nicola Carraro ricorda di aver sentito parlare di Mara Venier mentre girava un film con Jerry Calà che gli parava di questa donna che cucinava una meravigliosa pasta e fagioli. I due, però, non si erano mai incontrati. A raccontare il primo incontro è proprio Mara: “Da anni mi parlavano di Nicola Carraro, ma non lo avevo mai incontrato. Era il 2000, io ero tornata in Rai. Una mia amica mi chiama e mi dice che quea sera c’era una cena con Nicola Carraro che era tornato dai Caraibi e mi chiede di andare. Decido di andarci e quel giorno ero molto nervosa perchè sapevo che l’incontro mi avrebbe cambiato la vita. Quando, però, l’ho visto ho pensato che non c’entrasse niente con me e, invece, poi mi ha conquistata piano piano. E’ la grande fortuna della mia vita. Il vero matrimonio, per me, è quello con Nicola“, conclude Mara che poi lancia una frecciatina a Pamela Prati – “Eleonora ora aspettiamo il tuo, ma non fare come Pamela Prati che mi ha invitata e poi è sparita. Mi ha detto che mi avrebbe consegnato la partecipazione a mano, sto ancora aspettando”.





