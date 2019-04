Nicola Carraro, marito di Mara Venier/ “Con lei è come stare con mille donne diverse”

E’ Nicola Carraro l’ospite atteso di oggi a Storie Italiane, la trasmissione di Raiuno condotta da Eleonora Daniele. Il produttore cinematografico è anche il marito di una delle conduttrici più amate del piccolo schermo nostrano, Mara Venier, tornata da questa stagione a condurre uno dei programmi storici dell’ammiraglia Rai, Domenica In. Il loro è un amore maturo, sebbene sia in parte vissuto a distanza, motivo che ha portato a far insinuare una crisi tra i due. In realtà, la loro storia procede a gonfie vele e proprio alla bionda conduttrice, signora della domenica televisiva, Nicola ha riservato parole d’amore molto importanti: “Stare insieme a Mara è come stare con 1000 donne diverse”. Il loro sentimento è spesso documentato proprio attraverso i rispettivi profili social, dove la Venier ha spesso ribadito il suo “sì” a Carraro: “ti risposerei mille volte ancora”. Una smentita chiara alle tante indiscrezioni su una loro presunta crisi.

NICOLA CARRARO, MARITO DI MARA VENIER: IL LORO AMORE

Il matrimonio tra Nicola Carraro e Mara Venier si è celebrato nel 2006 e tra i due ogni giorno si rinnova la promessa iniziale. L’ultimo momento romantico “pubblico” che ha sottolineato ancora una volta la solidità della loro storia si è registrato nelle passate settimane, quando Carraro ha deciso di realizzare una sorpresa a Mara proprio nella sua Domenica In, raggiungendola in diretta tv in studio e regalandole una rosa rossa. In realtà non si era trattato proprio di una sorpresa in quanto la conduttrice ne aveva già annunciato la presenza sui social. Indubbiamente però si era rivelato un gesto molto romantico e che aveva emozionato non poco anche la donna. Carraro intanto, attraverso la sua pagina social continua a condividere momenti di vita insieme alla moglie, così come momenti televisivi che la vedono protagonista, a partire dalla sua ospitata a Ballando con le Stelle.

