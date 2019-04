Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne, video: una nuova dama lo rifiuta?

La settimana di Uomini e Donne comincia con una nuova puntata del trono over. Dopo il consueto spazio dedicato a Gemma Galgani che sta conoscendo il cavaliere Fabrizio, al centro dello studio torna Riccardo Guarnieri che, chiusa la tormentata storia con Ida Platano, non ha ancora trovato una dama con cui dare il via ad un nuovo progetto d’amore. Quella giusta sembrava Roberta Di Padua con cui, però, la conoscenza si è bruscamente interrotta. Nella puntata in onda oggi, però, Riccardo si confronterà con una nuova dama del trono over che ha attirato le sue attenzioni. Per Riccardo, però, non sarà facile conquistarla, sia per la presenza di un altro cavaliere che per i dubbi della stessa dama. Guarnieri, infatti, non sarà solo al centro dello studio, ma dovrà dividere la scena con un collega.

RICCARDO GUARNIERI: IL CAVALIERE RIFIUTATO DA UNA DAMA?

Come anticipa un video pubblicato da WittyTv, Riccardo Guarnieri ha aperto le porte del suo cuore ad una nuova conoscenza. Il discusso cavaliere che è stato al centro delle critiche non solo per la sua storia con Ida Patano, ma anche per la frequentazione con Roberta Di Padua, sarà al centro dello studio per svelare i dettagli di una nuova conoscenza. La dama in questione, però, oltre ad avere di fronte un altro cavaliere, non sarà molto entusiasta del primo approccio. Svelando il contenuto delle prime chiacchierate, infatti, la dama ha spiegato che Riccardo non rappresenta il suo prototipo di uomo ideale. Parole che spiazzeranno Guarnieri che è sempre stato particolarmente apprezzato per l’aspetto fisico. Nonostante tutto, però, la conoscenza andrà avanti, ma le premesse non promettono nulla di buono. Cliccate qui per vedere il video.

