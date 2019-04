Serena Rutelli/ Avvio in punta di piedi, è tutta da scoprire (Grande Fratello 2019)

Serena Rutelli è entrata al Grande Fratello 2019 con tante aspettative, tanto che qualcuno ha ipotizzato subito che sarebbe potuta arrivare alla vittoria con estrema facilità. Forse per via della sua storia personale, molto forte se si considera l’adozione e l’incontro con i genitori attuali. E le attese non sono rimaste deluse nei primi giorni di reality, quando Serena ha scelto di confidarsi con le ragazze riguardo alla sua personale storia. Dall’adozione fino all’amore della sua vita, che da due anni a questa parte ha trovato grazie al colpo di fulmine con un giocatore di calcio italo-senegalese. Quello che definisce un regalo inaspettato della sua vita e che lascia intuire quanto Serena non si aspetti proprio nulla, anche se si sente fortunata sotto ogni punto di vista. Il legame con la madre Barbara Palombelli non è mai stato un mistero, intuibile fin dalla prima clip di presentazione della ragazza e confermato poi dalla stessa nei giorni successivi all’inizio del reality. Quello che però non sapevamo ancora è che in realtà le due donne di casa Rutelli hanno stretto un rapporto più cordiale solo negli ultimi tempi. Forse con la crescita, con una maggiore maturità.

I silenzi di Serena Rutelli al Grande Fratello 2019

Qualcosa è cambiato nell’umore di Serena Rutelli negli ultimi giorni. Dopo aver coronato il suo sogno di entrare nella Casa del Grande Fratello 16, la ragazza si mostra spesso e volentieri più silenziosa del previsto. Forse è per via del carattere esuberante degli altri gieffini, che tendono a rubare la scena in diversi modi. O forse è legato tutto alla gaffes fatta da Iva Zanicchi durante la prima puntata del reality, che ha subito svelato agli altri concorrenti il passato difficile della ragazza. Può essere che questa rivelazione abbia impedito a Serena di mettersi del tutto in gioco o che ritenga di aver già dato tutto nella prima settimana. I giochi sono appena aperti e non è escluso che in realtà la figlia della Palombelli debba ancora ambientarsi nella Casa, trovare il suo personale equilibro. Il rischio però è grosso soprattutto perché siamo all’inizio del programma e sappiamo bene quanto farsi conoscere dagli altri potrebbe evitarle di andare subito in nomination.

L’amicizia con Mila Suarez

Sempre più silenziosa Serena Rutelli, che ha trovato in Mila Suarez una confidente da tenersi stretta. La ragazza è felice di stare al Grande Fratello 2019, visto che lo sperava da tanto tempo. Ed ora pensa anche a realizzare un altro dei suoi sogni, ovvero aprire un suo personale centro estetico e fare finalmente la titolare. Grazie alla libertà donata dai genitori, non ha mai avuto alcun freno da parte della coppia per il suo futuro. Per questo non ha trovato ostacoli nel diventare estetista, soprattutto considerando che a Barbara Palombelli piacciono i trattamenti. Tutto questo lo abbiamo scoperto però solo nei primi quattro giorni di reality, mentre Serena ha cambiato del tutto atteggiamento nella fase successiva. Zitta per la maggior parte del tempo, preferisce ascoltare ed osservare gli altri piuttosto che esporsi. Per il momento è ancora la super favorita dei bookmakers, in testa a tutto il gruppo. La situazione però potrebbe cambiare entro breve, proprio perché il carattere della Rutelli, così introverso, non gioca a suo favore.



