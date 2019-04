Star Wars Episodio III – La vendetta dei Sith/ Su Italia 1 il film di George Lucas

Il film “Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith” andrà in onda su Italia 1 questa sera, lunedì 15 aprile, alle 21.30. La pellicola è stata diretta da George Lucas, come i precedenti due film della trilogia, nel 2005. Il cast è composto da Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, Natalie Portman interpreta Padme ed Ewan McGregor, nel ruolo del Jedi Obi-Wan Kenobi. Nel cast troviamo inoltre Samuel L. Jackson, Ian McDiarmid, Frank Oz, Kenny Baker, Ahmed Best e tanti altri. Per la colonna sonora è stato chiamato ancora una volta John William che si disse entusiasta di poter partecipare alla conclusione ideata da George e lavorò 10 settimane per realizzare le musiche del film.

Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, la trama del film

Tre anni dopo l’inizio della Guerra dei Cloni, il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi e il Cavaliere Jedi Anakin Skywalker guidano una missione per salvare il Cancelliere Supremo Palpatine. Durante la battaglia Anakin uccide il conte Dooku, su richiesta di Palpatine. Padmé è incinta e Anakin inizia ad avere alcune visioni della moglie che muore di parto. Palpatine nomina Anakin come suo rappresentante e informatore al Consiglio Jedi, ma il Consiglio non concede ad Anakin il grado di Maestro e gli ordina di spiare Palpatine, minando la fiducia del ragazzo nei Jedi. Palpatine tenta Anakin con la sua conoscenza del lato oscuro della Forza, con cui conquisterebbe il potere di prevenire la morte. Palpatine rivela ad Anakin di essere il Signore dei Sith Darth Sidious e che sa come salvare Padmé. Anakin riporta il tradimento di Palpatine a Mace Windu, che affronta il Signore dei Sith. Però, temendo di perdere Padmé, Anakin tradisce Windu, che viene ucciso da Sidious. Anakin si inginocchia davanti a Sidious, che lo nomina Darth Vader…

© RIPRODUZIONE RISERVATA