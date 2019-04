Stefano Laudoni/ Ex Valentina Vignali: “mi tradiva, poi gli ho hackerato whatsapp…”

Stefano Laudoni è un cestista italiano originario di Palestrina (Roma) che per quattro anni, precisamente dal 2012 al 2017, è stato legato sentimentalmente a Valentina Vignali, attuale concorrente del Grande Fratello 16. La loro storia d’amore si è conclusa ormai da tempo, ma gli strascichi continuano a fare ancora molto rumore. La Vignali ha infatti dichiarato di essere stata tradita da lui ripetutamente e di aver più volte cercato di ricostruire il loro rapporto. A un certo punto, però, ricucire sarebbe stato impossibile e l’unica alternativa è stata quella di dirsi addio. Oggi Laudoni è legato alla blogger e modella Giorgia Crivello, alla quale non manca mai di riservare i suoi teneri messaggi d’amore a mezzo social. Ma la sua ex è recentemente tornata sulla loro chiacchieratissima rottura, svelando alcuni retroscena fino a qualche giorno fa del tutto inediti.

“Una sera ho avuto un sentore e…”

Valentina Vignali ha recentemente raccontato, in maniera dettagliata, dei tradimenti che avrebbe subito da Stefano Laudoni. “Una sera ho avuto il sentore che ci fosse qualcosa che non andava – ha rivelato la concorrente del Grande Fratello 16 – così dopo che avevo saputo che una mia conoscente si trovava nello stesso locale del Laudoni le ho chiesto se sapesse o avesse visto qualcosa”. Raggiunta telefonicamente, la persona in questione avrebbe cercato di eludere le domande della cestista, ma la Vignali non si è arresa e, dal momento che la sua interlocutrice “non è famosa per essere intelligente”, ma soprattutto visto “che per un periodo abbiamo fatto parte della stessa agenzia”, ha pensato bene di chiedere al suo agente di indagare. “Lui la chiama – ha confermato la cestista – e scopre che lei e Stefano si stavano frequentando, che la sera precedente erano insieme in discoteca e che si erano baciati. Io a quel punto – ha ricordato la gieffina – con il pigiama ancora addosso, ho preso la macchina, sono andata a casa di lui e gli ho dato tante di quelle botte che gli ho sfondato la faccia. E’ stato il momento meno lucido della mia vita”.

“A lui è saltato il trono”

Da quel momento Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sarebbero lasciati. Ma dopo vari tira e molla sarebbero tornati assieme fino a una rottura definitiva, quando lui, a cavallo di San Valentino, l’avrebbe bloccata su tutti i social. “Lui dopo qualche giorno mi dice che lo avevano richiamato da Uomini e Donne e che voleva partecipare”, ha affermato la Vignali, che, disperata, non capiva come lui potesse rinunciare a tutti i loro progetti di coppia “per i soldi di due serate a fine programma”. A un certo punto ha capito però che non poteva rimanere con le mani in mano e, meditando vendetta, si è detta: “Eh no, stai giocando con quella sbagliata!”: “Siccome a gennaio ci eravamo fatti una foto, il 14 febbraio l’ho postata su Instagram con scritto: “Buon San Valentino amore mio” – ha ricordato la Vignali – Tutti i giornali l’hanno ripostata scrivendo che eravamo tornati insieme e a lui è saltato il trono. Ho adorato”.



